Matteo Arnaldi deluso: “Nessuno dei due ha giocato bene, ma Musetti ha meritato di vincere”

Si ferma al primo turno il cammino di Matteo Arnaldi agli Australian Open 2025, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista ligure ha perso infatti il derby azzurro con Lorenzo Musetti in quattro set per 7-6 4-6 7-6 6-3 al termine di un incontro estremamente combattuto ed equilibrato, che si è deciso per alcuni dettagli e su pochi punti.

“Sicuramente una partita non semplice, nessuno dei due ha giocato bene. Ho avuto le mie occasioni, ma lui ha giocato meglio nei momenti importanti e si è meritato la vittoria. Mi sentivo molto bene, ma oggi sicuramente non sono riuscito a esprimermi come avrei voluto, però come ho già detto anche prima del torneo sto giocando molto bene. Mi sento in forma, quindi oggi sicuramente per tanti motivi non sono riuscito a giocare come volevo, ma spero sia solo un passaggio. Non ci sono problemi in questo momento“, ha dichiarato Arnaldi in conferenza stampa.

Sulle varie chance avute nel primo set: “Mah, non sono solo quelle le occasioni. Ce ne sono state alcune anche dopo come al terzo e al quarto set. Di occasioni ne ho avute, ma non è andata a mio favore. Sicuramente ci saranno cose da vedere, da lavorarci su, soprattutto su quello che non è andato bene oggi. D’altro canto è stato bravo lui a sfruttare le occasioni che ha avuto“.

Sulla programmazione dei prossimi tornei: “Vado a giocare in America. Faccio Dallas, Delray Beach e Acapulco. Ancora non so se tornerò in Italia, adesso ci alleniamo qua nei prossimi giorni e poi decidiamo“.

“Uno dei miei obiettivi sarà quello di entrare di nuovo nei top30, dove sono stato l’anno scorso a settembre. Poi ce ne sono altri, però sicuramente bisogna giocare le partite e io non ne ho giocate tante. Cercheremo di metterci di nuovo in rotta, provando a giocare tante partite in America e a ritrovare il mio gioco“, ha concluso il numero 39 al mondo.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini