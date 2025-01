Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare: tradizione negativa a Melbourne e occasione per la classifica

Lorenzo Musetti e gli Australian Open, un amore per il momento mai sbocciato. Il tennista toscano non è mai riuscito ad esprimersi al massimo nel primo Slam dell’anno, ottenendo praticamente solo delusioni nelle tre partecipazioni in tabellone principale. Eppure nel 2019 Musetti trionfava proprio sui campi di Melbourne, conquistando il torneo juniores e diventando a 16 anni il più giovane italiano di sempre a conquistare uno Slam nella categoria juniores.

Nel 2020 e 2021 sono arrivate due sconfitte nelle qualificazioni, con l’ingresso in tabellone rimandato dunque al 2022. Il sorteggio, però, non ha aiutato il tennista toscano, che si è trovato di fronte subito il padrone di casa Alex de Minaur. Dopo aver vinto il primo set, Musetti è poi crollato nei successivi tre, finendo per perdere con il punteggio di 3-6 6-3 6-0 6-3.

Anche l’anno successivo è arrivata una sconfitta al primo turno e davvero dolorosissima per l’azzurro. Musetti, infatti partiva nettamente favorito contro il sudafricano Lloyd Harris, ma si è arreso al tie-break del quinto set dopo aver rimontato due set di svantaggio. Harris ha vinto 6-4 6-1 6-7 2-6 7-6, con Musetti costretto a salutare Melbourne ancora con largo anticipo.

La prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open per il nativo di Carrara è arrivata solamente nella stagione passata. Musetti ha sconfitto il francese Benjamin Bonzi in quattro set con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 6-2. Purtroppo la testa di serie numero 26 si è poi fermata al turno successivo, perdendo clamorosamente dal giovane francese Luca Van Assche, che ha rimontato l’azzurro, imponendosi per 6-3 3-6 6-7 6-3 6-0.

L’obiettivo in questa stagione per Musetti è quello di invertire il trend negativo in Australia. Il toscano si presenta da sedicesima testa di serie e sarebbe importante per l’azzurro raggiungere la seconda settimana a Melbourne. Ottenere questo traguardo porterebbe anche Musetti a conquistare punti e dunque a migliorare ulteriormente la propria classifica, avvicinandosi magari a quella Top-10 tanto sognata e desiderata dal nativo di Carrara.