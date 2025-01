L’Italian Thursday agli Australian Open! Berrettini, Sinner e Paolini si prendono la serata di gala sui campi di lusso

Sarà un vero e proprio Italian Thursday a caratterizzare la quinta giornata degli Australian Open 2025: giovedì 16 gennaio giocheranno ben sei italiani, impegnati nel secondo turno del primo Slam della stagione sul cemento di Melbourne. Gli azzurri monopolizzeranno i campi più importanti e prestigiosi in terra oceanica, a partire dalle tre punte di diamante del movimento tricolore che giocheranno nella serata locale.

Alla Rod Laver Arena, a partire dalle ore 09.00 italiane, ci sarà spazio per Jannik Sinner e Jasmine Paolini: il numero 1 del mondo aprirà il programma serale incrociando il padrone di casa Tristan Schoolkate, mentre la numero 4 del ranking WTA scenderà in campo subito dopo l’altoatesino per incrociare la messicana Renata Zarazua. Sempre nella serata locale, a partire dalle ore 07.00 alla John Cain Arena, Matteo Berrettini sarà chiamato al match da urlo contro il danese Holger Rune: il romano dovrà inventarsi una magia contro il numero 13 del circuito per proseguire la propria avventura.

Serata da brividi anche per Lorenzo Sonego: il piemontese incrocerà il talentuosissimo brasiliano Joao Fonseca, reduce dal successo sul russo Andrey Rublev, nel quarto match alla 1573 Arena a partire dalle ore 01.00 italiana dopo Wang-Kasatkina, Altmaier-Monfils, Haddad Maia-Andreeva. Lorenzo Musetti giocherà invece nella notte italiana: secondo match dalle ore 01.00 sul Campo 3 dopo Jabeur-Osorio, il toscano sarà chiamato al testa a testa con il danese Denis Shapovalov. Completa il quadro la sfida tra Lucia Bronzetti e la rumena Jaqueline Cristian: terzo match dalle ore 01.00 (e non prima delle ore 04.30) sul Campo 13 dopo Kovinic-Yastremska e Diallo-Khachanov.

CALENDARIO ITALIANI AGLI AUSTRALIAN OPEN (giovedì 16 gennaio)

Secondo match dalle ore 01.00 Lorenzo Musetti vs Denis Shapovalov (al Court 3 dopo Jabeur-Osorio)

Terzo match dalle ore 01.00 e non prima delle ore 04.30 Lucia Bronzetti vs Jaqueline Cristian (al Court 13 dopo Kovinic-Yastremska, Diallo-Khachanov)

Quarto match dalle ore 01.00 Lorenzo Sonego vs Joao Fonseca (alla 1573 Arena dopo Wang-Kasatkina, Altmaier-Monfils, Haddad Maia-Andreeva)

Ore 07.00 Matteo Berrettini vs Holger Rune (alla John Cain Arena)

Ore 09.00 Jannik Sinner vs Tristan Schoolkate (alla Rod Laver Arena)

Secondo match dalle ore 09.00 Jasmine Paolini vs Renata Zarazua (alla Rod Laver Arena dopo Sinner-Schoolkate)