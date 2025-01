Lindsey Vonn cade nella prova di discesa a Cortina: le condizioni

Lindsey Vonn ha cominciato il suo percorso di avvicinamento verso le gare del weekend (discesa libera sabato 18, SuperG domenica 19 gennaio) con una caduta nel corso della prima prova cronometrata di discesa a Cortina d’Ampezzo, sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino.

La fuoriclasse americana si è presentata al cancelletto di partenza per il primo training ufficiale della settimana sulla mitica Olympia delle Tofane con il pettorale 32, sciando forte a tratti ma perdendo tanto rispetto alle big nel primo e nel terzo settore. Nell’ultimo tratto della pista è arrivato poi l’incidente di Vonn, che ha commesso un errore uscendo in zona Rumerlo dopo aver firmato il terzo miglior tempo assoluto nella zona dello Scarpadon.

La quarantenne statunitense, tornata di recente a gareggiare in Coppa del Mondo dopo oltre cinque anni di inattività, è stata comunque in grado di rialzarsi sulle sue gambe e di arrivare sciando al traguardo. Una caduta dunque senza grandi conseguenze almeno a prima vista, anche se Vonn si è poi fatta visitare per alcune contusioni.

La campionessa olimpica di Vancouver 2010, reduce dagli ottimi risultati dello scorso weekend a St. Anton (sesta in discesa, quarta in supergigante), si presenta a Cortina con l’ambizione di mettere nel mirino il podio in entrambe le specialità su una delle sue piste preferite all’interno del Circo Bianco (vanta 12 vittorie sull’Olympia delle Tofane in Coppa del Mondo).