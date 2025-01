Liensberger in testa alla prima manche di Flachau, grave errore per Ljutic. Si rivede Marta Rossetti

Una ritrovata Katharina Liensberger ha chiuso al comando la prima manche dello slalom in notturna di Flachau (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista intitolata a Hermann Maier abbiamo visto la tracciatura del canadese Christian Brill molto scorrevole e con poche difficoltà, per cui ogni errore si pagava a caro prezzo.

Katharina Liensberger ha chiuso con il tempo di 56.78, mettendo in mostra una manche stellare e rifilando distacchi pesanti a tutte le rivali. La migliore in ogni settore. Dopo tanti alti e bassi negli ultimi anni, saprà completare l’opera nella seconda manche delle ore 20.45 e trionfare davanti al proprio pubblico?

Al secondo posto una eccellente Wendy Holdener. La svizzera è stata abile a prendere sin dai primi metri una ottima velocità e portarla fino al traguardo con un distacco di 75 centesimi. Terza posizione per la svedese Sara Hector a 94 centesimi, la più veloce nella parte alta quindi, come tutte, ha dovuto soccombere allo strapotere di Liensberger.

Dalla quarta posizione della tedesca Lena Duerr i distacchi valicano il secondo (+1.01). Quinta la svizzera Melanie Meillard a 1.15, sesta la tedesca Emma Aicher a 1.23, quindi settima la svedese Anna Swenn Larsson a 1.35, mentre è ottava la svizzera Camille Rast a 1.50, che ha pagato un finale nel quale ha dato la sensazione di essere arrivata con poca benzina.

Nona posizione per la statunitense Paula Moltzan a 1.65, quindi decima per la canadese Laurence St-Germain a 1.70. 11a per la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 1.87 quindi Lara Colturi si ferma in 12a posizione a 2.13 dopo una manche al di sotto delle attese. C’era grande attesa sulla croata Zrinka Ljutic, autrice di un errore notevole nelle primissime porte della manche, quasi fermandosi in pista. Chiude con un gap di 3.70 e non si qualifica per la seconda manche.

Per il momento pochi sorrisi, come spesso capita tra i rapid gates, per le azzurre. Marta Rossetti è la migliore in 15a posizione a 2.47, quindi Martina Peterlini ha concluso al 19° posto 2.67, mentre Lara Della Mea è 24a a 3.06. Già fuori dalle 30, invece, Lucrezia Lorenzi a 4.04 e Giorgia Collomb a 4.18.Non hanno concluso la prova, invece, Vera Tschurtschenthaler, Giulia Vallerani e Celina Haller.