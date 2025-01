Libertà, sicurezza e benessere in sella ad una mountain bike

Nata in California sul finire degli anni Sessanta come bicicletta ideale per percorrere strade sterrate con salite e discese, la mountain bike è stata il sogno di tanti ragazzi nel corso degli anni ’80 e ’90. Nel corso degli anni la MTB si è evoluta ed è oggi protagonista di diverse discipline: le sei principali sono Cross Country, Trail, All-Mountain, Enduro, Freeride e Downhill. Trattandosi di una bici molto versatile, chiunque ha la possibilità di pedalare su una mountain bike, e in qualunque stagione. Non occorre altro che dotarsi di capi e attrezzature specifiche, soprattutto durante l’inverno, per divertirsi in tutta sicurezza.

Caratteristiche delle sei principali discipline di MTB

Per gli appassionati di questo sport a due ruote, la scelta della disciplina da praticare è ampia e in grado di soddisfare ogni gusto e aspettativa. Il Cross Country, disciplina sia agonistica che non agonistica, è l’unica dell’universo MTB a far parte del programma delle Olimpiadi estive. I ciclisti percorrono un circuito ad anello la cui lunghezza può variare tra i 4 e i 10 km, da ripetere per un determinato numero di giri, e le gare richiedono uno sforzo notevole a causa della velocità molto sostenuta e della presenza di passaggi tecnici.

Il Trail, la disciplina di MTB più ricreativa, impegna il ciclista su percorsi misti senza la pressione del cronometro. Molto simile è anche l’All-Mountain che si distingue per la maggiore intensità nei tratti in discesa, portando i ciclisti ad affrontare dislivelli impegnativi e percorrere sentieri stretti e difficoltosi.

Attualmente una delle discipline più popolari, l’Enduro è orientata ad un cronometraggio in discesa (80% discesa e solo 20% pedalata) e per praticarla si impiegano bici che permettono una pedalata agile e controllata. Per quanto riguarda invece il Freeride, i protagonisti della disciplina sono trick, salti e drop: uno stile che vede all’opera bici robuste, resistenti alle sollecitazioni esercitate da terreni estremi e con escursioni fino a 200 mm.

Considerata la “Formula Uno” della MTB, il Downhill si contraddistingue per velocità e tecnica su percorsi di discesa pura. Le bici sono solide e non hanno problemi nel resistere anche alle condizioni più avverse. Il percorso, totalmente in discesa, richiede grande preparazione tecnica.

Tutto il necessario per praticare MTB in inverno

Con temperature giorno dopo giorno più rigide e giornate corte che lasciano poche ore di luce a disposizione, l’inverno sembra non essere la stagione ideale per un’uscita in mountain bike. Da tenere a mente sono anche il freddo pungente e l’umidità, uniti ai terreni scivolosi che aumentano il rischio di cadute a causa di pioggia, ghiaccio e neve. Fortunatamente al giorno d’oggi è sempre più semplice trovare il necessario per uscire in sella in tutta sicurezza: accessori, attrezzature e abbigliamento sono disponibili in svariati store fisici e anche online.

Fondamentali, perché la MTB abbia un’ottima tenuta su qualunque terreno, sono gli pneumatici. Una mescola più morbida in inverno assicura un ottimo grip bilanciando aderenza e durata nel tempo. Consigliati, per migliorare il grip ed evitare che il fango si accumuli, sono gli pneumatici con tasselli più alti e distanziati.

Per quanto riguarda invece l’abbigliamento, evitare di prendere freddo e bagnarsi è una priorità per qualsiasi amante delle MTB. Per tale motivo è essenziale munirsi di giacche antivento e termiche, pantaloni impermeabili e capi traspiranti. Le mani andrebbero coperte con un paio di guanti invernali, mentre a proteggere i piedi sono calzature adatte a freddo e umidità.

Come acquistare attrezzatura di qualità a prezzi concorrenziali

Per poter affrontare i percorsi con qualsiasi condizione di tempo e praticare la mountain bike in totale sicurezza è importante arrivare preparati fisicamente, avere a disposizione il modello di bici più adatto insieme ad attrezzature e accessori di qualità.

Proprio la qualità, proposta a prezzi concorrenziali, è uno dei marchi di fabbrica di Decathlon. L’azienda francese è apprezzata per il vastissimo catalogo di articoli sportivi all’interno del quale è possibile trovare tutto il necessario per praticare qualsiasi disciplina, compresa la MTB. L’ottimo rapporto qualità-prezzo è ciò che contraddistingue il brand e la frequente presenza di prezzi ribassati permette di acquistare attrezzatura e abbigliamento senza dover rinunciare ad un ottimo prodotto. Biciclette, pneumatici, capi d’abbigliamento invernale, accessori tecnici e pezzi di ricambio: con i codici promo Decathlon disponibili online, come quelli attivabili gratuitamente su Discoup.com, chiunque può giovare della vastità del catalogo e acquistare con una particolare attenzione al rapporto qualità-prezzo.

Una disciplina affascinante per atleti e principianti

La mountain bike è sempre stata considerata un simbolo di libertà. E le sei discipline praticate attualmente estremizzano tale concetto, portando gli atleti o i semplici appassionati ad affrontare percorsi spesso duri ma sicuramente affascinanti. Per godere al meglio dell’esperienza è prioritario essere adeguatamente attrezzati: non avere tale consapevolezza, soprattutto durante la stagione invernale, può portare a divenire vittime dei malanni di stagione e ad esporsi a rischi di rotture del mezzo o cadute. Chi ha intenzione di avvicinarsi al mondo MTB dovrebbe prima approfondire la conoscenza delle varie discipline e, una volta stabilito dove mettersi alla prova, comprendere l’importanza di dotarsi della giusta attrezzatura.