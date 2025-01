La contraddizione di Jannik Sinner: tra l’esigenza di razionalizzare il calendario e le esibizioni in rapido aumento

Jannik Sinner ha profuso molte energie per vincere gli Australian Open 2025 e i medici gli hanno consigliato il massimo riposo nei prossimi giorni, in modo da recuperare dagli affaticamenti derivanti dall’esigente impegno nel primo Slam della stagione. Il fuoriclasse altoatesino ha difeso il trofeo conquistato dodici mesi fa sul cemento di Melbourne e, vista la condizione fisica non ottimale, non ha presenziato all’incontro con il Presidente Sergio Mattarella e ha deciso di non prendere parte al torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il numero 1 del mondo tornerà in scena soltanto in occasione del torneo ATP 500 di Doha, che si disputerà sul cemento della capitale del Qatar dal 17 al 22 febbraio. Il 23enne cercherà di conquistare punti preziosi per il ranking, visto che non difenderà i 500 derivanti dal successo ottenuto nella passata stagione nei Paesi Bassi. Jannik Sinner ha sempre dichiarato di dover razionalizzare i propri impegni agonistici in calendario proprio per preservare il proprio fisico, ma negli ultimi mesi si è cimentato in alcune esibizioni, ovvero incontri non ufficiali che non prevedono l’assegnazione di punti.

Lo scorso 20 ottobre aveva vinto il Six Kings Slam dopo aver sconfitto nell’ordine il russo Daniil Medvedev, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. A Riad (Arabia Saudita), dove guadagnò sei milioni di dollari, aveva offerto delle prestazioni solide ed era tornato in campo dopo appena quattro giorni (l’ultimo incontro risaliva alla trionfale finale del Masters 1000 di Shanghai contro Djokovic, disputata il 13 ottobre) e si era così lanciato verso il finale di stagione che regalò le apoteosi alle ATP Finals e in Coppa Davis.

La nuova stagione si è aperta con altre due sfide di esibizione nell’ambito della Opening Week che a Melbourne ha fatto da preludio agli Australian Open: il 7 gennaio ha regolato il canadese Alexei Popyrin, mentre il 10 gennaio ha liquidato il greco Stefanos Tsitsipas. All’orizzonte ci sarà un altro evento di questo tipo: nel weekend dell’1-2 marzo, infatti, l’azzurro sarà impegnato a Las Vegas (USA) in occasione dell’MGM Rewards Slam.

Ai nastri di partenza ci saranno anche il tedesco Alexander Zverev (numero 2 del mondo sconfitto nell’atto conclusivo di Melbourne) e i padroni di casa Taylor Fritz e Tommy Paul. Jannik Sinner si cimenterà in altre due partite e così il computo degli incontri di esibizione salirà a quota 7 in quattro mesi e mezzo. Il computo è rilevante, anche perché è il numero di partite che serve vincere per imporsi in uno Slam: nei fatti è come se l’azzurro avesse giocato un torneo in più.

Vero che stiamo parlando di match non ufficiali in cui la tensione è minima, ma si tratta comunque di impegni agonistici. Dopo quell’esibizione sarà impegnato dei due Masters 1000 sul cemento statunitense, ovvero quelli di Indian Wells e Miami: l’MGM Rewards Slam porterà bene come il Six Kings Slam e l’Opening Week?

I tennisti si sono spesso lamentati riguardo all’intensità del calendario, ma Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP, aveva risposto in un’intervista concessa a L’Equipe: “Il tennis non è come nel calcio o nel basket, dove gli atleti vengono assunti da un club e giocano di conseguenza. I nostri giocatori sono lavoratori indipendenti che possono decidere il proprio programma. Inoltre, alcuni giocatori scelgono di fare molte esibizioni fuori dal tour. La domanda è: vuoi investire nel circuito o fuori dal circuito? Accorciare la stagione? Sì, ma allora bisogna ridurre il numero dei tornei ATP 250. Pertanto i giocatori possono anche decidere di giocare meno esibizioni e decidere di dedicare più tempo al riposo”.