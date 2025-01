Kyrgios, è già finita! Immediata e netta eliminazione agli Australian Open: Fearnley passeggia

Titoli di coda per Nick Kyrgios agli Australian Open 2025. L’eccentrico tennista australiano, salito agli “onori” delle cronache per le sue osservazioni e anche provocazioni nei confronti di Jannik Sinner e del suo caso di positività al Clostebol, ha perso nel primo turno degli Australian Open 2025 contro il britannico Jacob Fearnley (n.92 del ranking).

Una partita in cui Kyrgios ha chiesto più volte il Medical Time Out per problemi fisici, probabilmente agli addominali, che avevano già creato dei dubbi sulla sua presenza in campo. Alla fine della fiera l’aussie ha voluto giocare, venendo battuto sullo score di 7-6 (3) 6-3 7-6 (2) in 2 ore e 20 minuti di gioco.

Nel primo set Kyrgios si aggrappa letteralmente al servizio, evidenziando criticità negli spostamenti laterali, specialmente dal lato del dritto. Nick cancella due palle break nel settimo, trovando il modo di trascinare l’avversario al tie-break. Tuttavia, la maggior lucidità e brillantezza di Fearnley si notano chiaramente e il 7-3 arriva puntuale.

Nel secondo set le problematiche fisiche di Kyrgios si acuiscono e i suoi movimenti non sono così naturali. Ne approfitta il britannico che strappa il servizio all’australiano nel secondo gioco, sfiorando il bis nel sesto. L’aussie cerca di rimanere aggrappato alla partita in qualche modo, coinvolgendo il pubblico, ma il tennista del Regno Unito non si lascia distrarre e conquista il parziale 6-3.

Nel terzo set Fearnley strappa nuovamente la battuta a Kyrgios nel terzo game e la partita sembra finita. Ma il ragazzo di Canberra ha un sussulto, col contro-break del sesto gioco. Lotta strenuamente il giocatore di casa, cancellando una palla break nel nono e undicesimo game e non sfruttando una palla set nel decimo. Si va al tie-break e anche in questo caso l’esito non gli è favorevole. La sua avventura nello Slam si conclude sul 7-2.