Joao Fonseca travolge Rublev a Melbourne: Sinner e Alcaraz hanno un nuovo rivale?

Verrebbe da dire: “A star is born“. Si sapeva che la sfida di primo turno degli Australian Open 2025 tra il russo Andrey Rublev (n.9 del ranking) e il brasiliano Joao Fonseca (n.112 del ranking) sarebbe stata particolarmente interessante. Sì, perché il 18enne verdeoro, proveniente dalle qualificazioni, si è presentato a questo evento con l’aurea del predestinato, dopo gli strepitosi risultati nelle Next Gen ATP Finals e le vittorie nel Challenger di Camberra e nel tabellone cadetto del Major.

Il 18enne nativo di Rio de Janeiro si è esaltato col suo tennis e ha ottenuto la sua prima affermazione in un singolo incontro in uno Slam contro un top-10, esprimendo un livello pazzesco. 7-6 (1) 6-3 7-6 (5) lo score in favore del sudamericano, che ha messo in mostra un repertorio di colpi straordinariamente vasto e potente, valso il successo in 2 ore e 26 minuti di partita. Spetterà a Lorenzo Sonego affrontare questo ragazzo nel secondo turno, avendo già avuto modo di giocarci contro a Bucarest e venendo sconfitto.

Nel primo set si comprende fin da subito che la velocità di crociera sarà piuttosto alta. Entrambi sono molto efficaci al servizio ed è solo Fonseca costretto a cancellare una palla break nell’ottavo game. Si va al tie-break e Joao porta il suo tennis sulla luna. Giocate pazzesche che lasciano di stucco Rublev e si traducono nel 7-1.

Nel secondo set il russo prova a reagire in apertura, ma nel braccio di ferro è lui a uscirne perdente, venendo sorpreso dall’abilità tecnica e tattica di questo ragazzino. Il break è a zero per il brasiliano, che non concretizza due opportunità del doppio break nel quarto gioco e deve cancellarne una del contro-break nel quinto. Fonseca rasenta la perfezione e a zero conclude il suo ultimo turno alla battuta della frazione, vinta 6-3.

Nel terzo set Rublev ancora una volta si trova con le spalle al muro, rimanendo aggrappato alla partita con la forza della disperazione. In apertura salva tre palle break e nel quarto game mette la freccia. Il tennista di Rio però non ha solo tennis, ma tanto carattere, e nel quinto gioco arriva il contro-break. Il pubblico australiano va in visibilio per la naturalezza di questo 18enne che calca un palcoscenico del genere come se fosse cosa abituale. Una maturità sorprendente nel modo in cui annulla una palla break all’avversario nell’ottavo gioco e in cui affronta il tie-break. Straordinario questo brasiliano, che col suo dritto potentissimo archivia la pratica 7-5.

Consultando le statistiche, dobbiamo annotare 14 ace di Fonseca rispetto ai 13 di Rublev, il 70% di prime di servizio in campo e il 79% dei punti conquistati. Il verdeoro ha terminato con 51 vincenti e 32 errori gratuiti…Sipario.