Jasmine Paolini non si scompone dopo il successo su Zarazua: “Ero tesa, devo evitare i passaggi a vuoto”

Tutto facile per Jasmine Paolini nel match di secondo turno degli Australian Open 2025 nel quale si è sbarazzata della messicana Renata Zarazua con il punteggio di 6-2 6-3, in un’ora e 17 minuti di gioco. Per la tennista italiana il prossimo ostacolo sarà rappresentato dall’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 28 del tabellone.

Al termine della partita, la tennista italiana ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa di rito: “Ero molto tesa in avvio e ho consegnato il break con un doppio fallo. Anche nel secondo set ho avuto un passaggio a vuoto da 4-1 a 4-3. E’ stata una partita complicata con la palla che tornava indietro rapidamente”.

Jasmine Paolini passa poi ad analizzare il fatto di giocare nella Rod Laver Arena: “È una bellissima sensazione giocare sul Centrale, soprattutto perché ho sempre detto di volerlo fare da protagonista e non per demeriti della mia avversaria. Cerco di godermela il più possibile e lo ritengo un privilegio. La visiera? Se ne parlerà – scherza – per il prossimo torneo”.

A questo punto la testa di serie n. 4 del seeding se la vedrà con Elena Svitolina: “Ha tanta esperienza, sarà senz’altro un match difficile in cui ce la metterò tutta per aver la meglio su di lei”.