Jannik Sinner si allena a Melbourne: sessione verso de Minaur, il malessere è alle spalle

Jannik Sinner ha dovuto fronteggiare un difficile momento dal punto di vista fisico durante la sfida contro Holger Rune, valida come ottavo di finale degli Australian Open. Il numero 1 del mondo ha chiamato un medical time-out durante l’impegnativo confronto con il quotato danese, si è messo del ghiaccio sul collo, ha cambiato la maglietta, le mani gli tremavano ed è rientrato negli spogliatoi.

Il fuoriclasse altoatesino non si è scoraggiato, ha superato una criticità evidente e al ritorno in campo è riuscito a battere il numero 13 del ranking ATP, chiudendo la pratica in quattro set. Il 23enne non è entrato nel dettaglio del problema riscontrato sul cemento di Melbourne, dove si sta disputando il primo Slam della stagione, e ha semplicemente dichiarato che “qualcosa c’è”.

Il detentore del titolo sarà chiamato ad affrontare il padrone di casa Alex Minaur nel quarto di finale in programma mercoledì 22 gennaio (a partire dalle ore 09.30 italiane), con vista sulla semifinale da disputare contro chi avrà la meglio nel match tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Ben Shelton.

Jannik Sinner si è allenato regolarmente nella giornata odierna, impegnandosi in una sessione non pubblica sul campo 8 del National Tennis Center (un impianto indoor) a partire dalle ore 16.00 locali (le ore 06.00 italiane). Il numero 1 del mondo era seguito da tutto il suo team (Darren Cahill, Simone Vagnozzi, Marco Panichi e Ulises Badio).

L’auspicio è che il nostro portacolori si sia lasciato alle spalle i problemi avuti lunedì e che possa essere ampiamente competitivo per il confronto con l’oceanico, contro cui i precedenti sono ampiamente favorevoli. Inutile negare che l’azzurro sia il favorito di quello spicchio di tabellone, mentre dall’altra parte sono presenti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Alexander Zverev.