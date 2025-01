Jannik Sinner, Capodanno con Ciccone e due piloti della Ferrari. Ora la partenza per l’Australia

In attesa di volare in Australia per i primi impegni agonistici della nuova stagione, Jannik Sinner ha trascorso la notte di San Silvestro con gli amici a Montecarlo, dove risiede. Nello specifico, il numero 1 del tennis mondiale è stato ospite di Antonio Giovinazzi (a sua volta residente nel Principato di Monaco) per festeggiare Capodanno e ricaricare ulteriormente le batterie in vista della tournée aussie.

Giovinazzi ha scelto infatti di organizzare una cena tra amici per salutare il 2024, invitando anche altri sportivi italiani come il ciclista Giulio Ciccone (seduto a tavola proprio di fronte a Sinner, come si evince dalle foto pubblicate sui social da alcuni protagonisti della serata) ed il compagno di squadra Alessandro Pier Guidi (pilota Ferrari nel WEC, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2023).

Jannik si appresta adesso a partire domani (giovedì 2 gennaio) alla volta dell’Australia in vista del suo debutto stagionale, che andrà in scena il 7 gennaio contro il padrone di casa Alexei Popyrin. L’azzurro tornerà poi in campo il 10 gennaio con il greco Stefanos Tsitsipas per il suo secondo e ultimo impegno nell’Opening Week, un torneo di esibizione.

La prima uscita ufficiale di Sinner nel 2025 arriverà poi sempre a Melbourne direttamente agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma dal 12 al 26 gennaio.