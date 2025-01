James Crawford si esalta a Kitzbuehel e doma la Streif. Azzurri sottotono

James Crawford spezza l’egemonia svizzera e trionfa sulla Streif. Il canadese conquista una meravigliosa vittoria nella discesa di Kitzbuehel, la sua prima della carriera in Coppa del Mondo e soprattutto interrompe il dominio elvetico nella specialità, visto che nelle precedenti cinque discese erano arrivati cinque successi per la Svizzera.

Per il Canada è una giornata storica, visto che un canadese non vinceva a Kitzbuehel addirittura dal 1983, quando a salire sul gradino più alto del podio era stato Todd Brooker. Crawford è stato velocissimo nella parte alta, dove ha fatto la differenza, riuscendo poi a mantenere il vantaggio anche dopo l’Hausbergkante, gestendo al meglio la traversa sulla quale spesso si decide la discesa sulla Streif.

L’ennesimo successo svizzero è sfumato per soli 8 centesimi, che è il distacco che divide Crawford da Alexis Monney, che ha sognato un’altra incredibile vittoria dopo quella sulla Stelvio a Bormio. Una giornata per il Canada memorabile, visto che addirittura arriva la doppietta sul podio con il terzo posto di Cameron Alexander a 22 centesimi dal connazionale.

Niente festa per l’Austria nella gara di casa con il quarto posto di Daniel Hemetsberger (+0.43), che ha preceduto lo sloveno Miha Hrobat (+0.51). Sesta posizione per Marco Odermatt (+0.55), che ha perso troppo nella parte alta, rimandando ancora il primo successo della carriera in discesa a Kitzbuehel. Settimo posto per il francese Maxence Muzaton (+0.59), che ha preceduto l’austriaco Stefan Babinsky (+0.61). Completano la Top-10 il norvegese Adrian Smiseth Sejersted e lo svizzero Franjo Von Allmen, noni a pari merito con 71 centesimi di ritardo.

Il migliore degli azzurri è stato Dominik Paris, che ha concluso in dodicesima posizione ad 80 centesimi dalla vetta. L’altoatesino ha commesso un errore sul Lärchenschuss, andando poi a perdere progressivamente nella seconda parte del tracciato. Quattordicesimo un eccezionale Giovanni Franzoni, che si inserisce in questa posizione con il pettorale numero 53, precedendo Florian Schieder (+1.08), che deve recriminare per un grandissimo errore nel tratto finale e che sicuramente gli è costato un piazzamento tra i migliori. Più attardati Mattia Casse (20°, +1.42) e Christof Innerhofer (24°, +1.48). Fuori dai punti Benjamin Jacques Alliod (32°, +2.08), Niccolò Molteni (46°, +3.23) e Matteo Franzoso (49°, +4.06).

Nella classifica di discesa Odermatt comanda con 365 punti davanti al connazionale Von Allmen (272) e allo sloveno Hrobat (217). In quella generale c’è sempre Odermatt in vetta, superando il muro dei 1000 punti (1006) davanti a Kristoffersen (634).