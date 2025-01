Italia-Tunisia oggi in tv, Mondiali pallamano 2025: orario, programma, streaming

Dopo 28 anni, il grande giorno è finalmente arrivato. L’Italia della pallamano debutterà ai Mondiali 2025 tornando di scena sulla rassegna iridata con un match complicato.

Parisini e compagno infatti sfideranno la Tunisia, in un incontro valido per la prima giornata del Gruppo B del Preliminary Round: duello che si terrà a Herning, in Danimarca, sede della pool di cui faranno parte anche i titolatissimi padroni di casa e l’Algeria.

Una sfida già importantissima attende quindi gli azzurri che non vedono l’ora di mettere in mostra tutto il talento e l’identità di gioco sviluppata negli ultimi anni, che ha consentito loro di arrivare al grande traguardo della qualificazione.

Italia-Tunisia, valida per la 1a giornata del Gruppo B del Preliminary Round dei Mondiali 2025 di pallamano, si giocherà a Herning (Danimarca) quest’oggi, martedì 14 gennaio alle ore 17.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su NOW, Sky Go e gratuitamente sul canale Youtube di Sky Sport e sul sito sky.it. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neanche un’emozione, un gol e una parata della gara.

MONDIALI PALLAMANO 2025

14 gennaio 2025 – Preliminary Round – 1a giornata

Italia-Tunisia h 17.30

ITALIA-TUNISIA, MONDIALI PALLAMANO 2025: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno

Diretta streaming: NOW, Sky Go, Youtube Sky Sport e sky.it

Diretta Live Testuale: OA Sport