Inter a valanga sul Lecce, vittorie in rimonta per Milan e Roma. Lazio sconfitta dalla Fiorentina

Si è appena concluso il programma domenicale della ventiduesima giornata (la terza del girone di ritorno) della Serie A 2024-2025 di calcio maschile. Dopo gli anticipi dei giorni scorsi, quest’oggi si sono disputati altri quattro incontri in attesa dei due posticipi del lunedì che chiuderanno questo turno del massimo campionato nazionale.

Procedendo in ordine cronologico partiamo dal lunch match di San Siro tra Milan e Parma, che ha visto il rocambolesco successo in rimonta dei rossoneri per 3-2 grazie ai gol dopo il 90′ di Reijnders e Chukwueze per ribaltare la situazione dopo le reti siglate in precedenza da Cancellieri, Pulisic (su rigore) e Del Prato all’80’ per il 2-1 provvisorio dei ducali.

Ribaltone anche al Bluenergy Stadium di Udine, con la Roma che si è imposta in trasferta per 2-1 sull’Udinese dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo (gol di Lucca) grazie ai due rigori trasformati da Pellegrini e Dovbyk. Match senza storia al Via del Mare per l’Inter, che ha travolto il Lecce vincendo 4-0 con le reti di Frattesi, Lautaro Martinez, Dumfries e Taremi (su rigore).

In serata è andato in scena lo scontro diretto in ottica Champions League tra Lazio e Fiorentina, con gli ospiti che hanno fatto il colpaccio prevalendo per 2-1 (gol nel primo tempo di Adli e Beltran, inutile la rete conclusiva di Marusic al 92′) e avvicinandosi a -3 dal quarto posto dei biancocelesti e con una partita ancora da recuperare.