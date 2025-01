Il tabellone di Lorenzo Musetti agli Australian Open: derby con Arnaldi al debutto, tanta America con Fritz e Shelton

L’Australian Open come primo, grande appuntamento del 2025. La strada è stata tracciata questa notte con il sorteggio del tabellone principale; 128 giocatori per strappare il titolo a Jannik Sinner, vincitore lo scorso anno. Tra chi vorrà fare più strada possibile c’è Lorenzo Musetti, atteso da un tabellone che nasconde le sue insidie (inserito nella parte alta, quella di Sinner) in serie in un torneo in cui non ha mai brillato, conquistando la prima (e unica) vittoria solo lo scorso anno.

La prima al debutto, con il derby a tinte azzurre con Matteo Arnaldi. Il numero 38 delle classifiche mondiali si sente a casa nel continente oceanico, avendo la fidanzata proveniente proprio da queste zone, e con il suo tennis solido proverà a giocare uno scherzetto al carrarino. Che ha dalla sua i precedenti: due successi in due partite, a Roma e Bastad nel 2023.

Al secondo turno sarà uno tra Roberto Bautista Agut e Denis Shapovalov il possibile avversario di Lorenzo. Lo spagnolo non sta impressionando, sembra alle ultime cartucce, mentre il canadese rientra sempre nel campo degli ‘imprevedibili’, grazie al talento a disposizione: nessuno scontro con l’iberico, mentre lo scorso anno il Muso affrontò e sconfisse il nordamericano al 1000 di Indian Wells in una partita palpitante.

Qui iniziano i possibili guai per il numero 16 del tabellone principale. L’incrocio al terzo turno non è per nulla banale, poiché il principale candidato come avversario è Ben Shelton, numero 21 del seeding e con tanta voglia di scalare le gerarchie del tennis mondiale. Per il giovane statunitense un primo turno da non sottovalutare con Brandon Nakashima e un secondo match con uno tra Carreno Busta e un qualificato, ma se il suo gioco gira possono essere dolori.

Agli ottavi lo scoglio più grande possibile, almeno tra i ‘cofavoriti’ del torneo: Taylor Fritz. Lo statunitense ha chiuso bene il 2024 con la finale delle ATP Finals e ha aperto sulla stessa lunghezza d’onda il nuovo anno con la United Cup, sul cemento si è sempre trovato bene: sembra tutto apparecchiato per lui, ma ha le sue insidie, come il servebot Giovanni Mpetshi Perricard al terzo turno. Ai quarti invece i favoriti cono Daniil Medvedev ed Andrei Rublev, con Frances Tiafoe e Alexei Popyrin come guastafeste: in ogni caso per il Muso per arrivare nel cuore della seconda settimana ci vorrà tanto talento e un pizzico di fortuna, per aumentare il suo score nel primo Slam dell’anno.