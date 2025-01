Per l’appuntamento del martedì di Sprint2u, ospite Walter Monti tecnico di Kelly Doualla Ex velocista professionista di buon livello, Monti ha coltivato sin da bambino l’idea di poter diventare da grande un educatore, e a 27 anni ha deciso di uscire dal suo gruppo sportivo militare dei carabinieri per iniziare a insegnare educazione fisica ai ragazzi, diventando poi alla fine della carriera agonistica un tecnico di velocità specializzato nella formazione di ragazzi e ragazze sotto i 18 anni. Il suo obiettivo da quando Kelly Doualla è entrata nel suo gruppo, dall’estate del 2023, è stato quello di farla crescere tecnicamente senza alcuna fretta, privilegiando sempre le sue esigenze extra sportive a cominciare dallo studio che deve rappresentare la priorità per una ragazza di 15 anni. Il grande risultato di sabato scorso non ha sostanzialmente modificato i loro programmi per la stagione al coperto, che prevedevano già anche la partecipazione ai campionati italiani assoluti al coperto oltre che a quelli allievi, ma adesso lui personalmente non esclude la possibilità di un’esperienza di Kelly anche agli europei assoluti in Olanda di marzo, se facesse il minimo, ovviamente da concordare con l’atleta stessa, la famiglia e la federazione. Conduce: Ferdinando Savarese