Hurkacz saluta gli Australian Open al secondo turno, colpo Kecmanovic a Melbourne

Finisce prestissimo il cammino di Hubert Hurkacz agli Australian Open 2025. Il polacco esce di scena al secondo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic: 6-4 6-4 6-2 il punteggio del confronto che designa lo sfidante di colui che vincerà tra Matteo Berrettini e il danese Holger Rune al terzo turno. Una conferma, questa, del momento che non è propriamente positivo da parte di Hurkacz.

Collocato in apertura sulla John Cain Arena, il match inizia con il break immediato da parte di Kecmanovic, quasi uno shock per Hurkacz che a lungo non riesce davvero a dare fastidio al suo avversario. Anzi, rischia di subire conseguenze perfino peggiori sul 5-3 per il serbo, dovendo risalire da 0-30. Nel decimo game lotta, ma il parziale se lo aggiudica il numero 51 ATP.

Il secondo parziale ha varie sfumature di continuazione rispetto al primo, perché Hurkacz rischia di nuovo nel terzo game, dovendo salvare tre palle break. Kecmanovic ne ha altre due sul 2-2, e stavolta è la seconda che va a segno. Di nuovo per il serbo non ci sono più problemi: tiene tutti i servizi a 15, il polacco non ha problemi nei suoi turni (a zero) e dunque si verifica un altro 6-4.

Un accenno di reazione di Hurkacz sembra esserci nel terzo set, e ha la forma di due chance di 3-1 conquistate ai vantaggi. Svanite quelle, però, si apre sostanzialmente un abisso tennistico per il polacco, che cede cinque game in fila e saluta in modo davvero mesto il torneo, al culmine di un inizio di stagione essenzialmente non di primo livello per lui.

Un’ora e 51 il tempo del match, molto breve rispetto a quelle che potevano essere le premesse. Molto lo dice anche il rapporto ace-doppi falli: 14-6 per Hurkacz, 6-0 per Kecmanovic. Ma anche i punti vinti con la seconda significano molto: 38%-69%. Vero è che il serbo sbaglia pochissimo: 32-12 il rapporto vincenti-errori gratuiti contro il 37-38 del suo avversario.