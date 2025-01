Hockey ghiaccio: Val Pusteria esulta, Asiago va ko. Venerdì agrodolce in ICE League

Il bilancio delle squadre italiane in questo venerdì 10 gennaio della prima fase dell’ICE Hockey League parla di una vittoria e una sconfitta. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Alza le stecche al cielo il Val Pusteria che, in casa, è riuscito a superare 4-3 l’EC-KAC. Partita tirata quella fra i “Lupi” e gli ospiti con continui capovolgimenti di risultato e un sacco di emozioni. A meno di quattro minuti dalla fine del secondo periodo gli austriaci volano sull’1-3 con la rete di Peeters, ma Val Pusteria non si dà per vinta e in men che non si dica prima accorcia le distanze con Akeson e poi, in apertura del terzo e decisivo segmento di gara, mette a referto due reti in rapida successione con Conci e Purdeller che valgono la vittoria.

Nulla da fare invece, in trasferta, per l’Asiago sul campo degli spusu Vienna Capitals. Succede tanto, quasi tutto, in apertura: veneti in vantaggio con Turnbull, poi la reazione dei viennesi per il momentaneo 2-1, che però diventa 2-2 quando Gennaro insacca il punto del pari allo scadere del primo periodo.

Da quel momento in poi, la luce dell’Asiago si spegne. Gli austriaci piazzano un gol per tempo, rispettivamente con Preiser e Böhm, portandosi a casa il match per 4-2.

In classifica, per effetto dei risultati maturati stasera, il Val Pusteria si sistema in 9a posizione con 45 punti in 35 partite mentre l’Asiago rimane in ultima piazza con 28 punti in 37 partite.

L’ICE Hockey League 2024-2025 tornerà protagonista domenica 12 gennaio. Tutte e tre le squadre italiane saranno di scena: Val Pusteria in casa contro l’Hydro Fehervar AV 19 (h 16.00), Bolzano nella tana dell’EC iDM Wärmepumpen VSV (h 17.30), mentre l’Asiago andrà ad ospitare gli sloveni dell’Olimpija Ljubljana (h 17.30).