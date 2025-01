Hockey ghiaccio, serata da dimenticare per le italiane in ICE League con 3 sconfitte

Serata nera per le squadre italiane impegnate nella ICE Hockey League 2024-2025. Tutte e tre le formazioni di casa nostra erano sul ghiaccio e hanno raccolto altrettante sconfitte.

Bolzano, per esempio, chiude con un ko per 2-1 in casa dei Graz99ers. Vantaggio degli austriaci con Hora dopo 4:22, quindi raddoppio di Bailey al minuto 7:00. I Foxes reagiscono con Gazley al 26:37, ma i padroni di casa resistono e conducono in porto il successo.

Stesso risultato ed esito anche per Val Pusteria che cade in casa dell’Olimpia Lubiana. Sono proprio gli altoatesini a sbloccare il punteggio con Conci dopo appena 11 secondi, ma gli sloveni ribaltano l’incontro prima con l’1-1 di Atwal dopo 28:19, quindi con la rete del successo di Sabolic al 52:15.

Sconfitta disastrosa, invece, per Asiago che viene travolto con un sono 2-9 in casa da parte di Innsbruck. Gli austriaci partono subito a razzo con le reti di Wille, Hirano e Mackin nei primi 5:10. Porco riapre i conti con l’1-3 al minuto 8:14, ma nel secondo periodo è dominio degli Squali con le marcature di Grasso, Rassell, Mackin e Hirano. Il finale vede il punteggio ritoccato con le reti di Grasso e Rassell per il 9-1, prima che Gennaro fissi il risultato sul 2-9.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE

1 Hydro Fehervar AV 19 37 23 12 1 1 114 87 +27 72

2 EC-KAC 35 21 8 2 4 131 89 +42 71

3 HCB Südtirol Alperia 35 19 9 7 0 116 84 +32 71

4 Moser Medical Graz99ers 36 19 12 1 4 104 85 +19 63

5 EC Red Bull Salzburg 32 18 8 2 4 117 93 +24 62

6 EC iDM Wärmepumpen VSV 36 16 12 5 3 130 113 +17 61

7 Steinbach Black Wings Linz 35 17 12 4 2 105 94 +11 61

8 Olimpija Ljubljana 37 12 16 7 2 100 108 -8 52

9 HC Pustertal Wölfe 34 12 17 1 4 107 111 -4 42

10 spusu Vienna Capitals 35 11 18 3 3 83 102 -19 42

11 Pioneers Vorarlberg 35 10 21 1 3 84 119 -35 35

12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 37 7 24 3 3 83 141 -58 30

13 Migross Supermercati Asiago Hockey 36 6 22 2 6 95 143 -48 28