Hockey ghiaccio: in ICE vince il Val Pusteria. Cadono Bolzano e Asiago

La domenica sera dell’ICE Hockey League porta una sola buona notizia alle squadre italiane impegnate nella prima fase della stagione 2024-2025 del torneo.

Val Pusteria infatti ha battuto 5-0 l’Hydro Fehervar AV 19 con una partita perentoria. I “Lupi” non hanno lasciato scampo ai rivali travolgendoli sin dal primo periodo. Reti, nell’ordine, di Purdeller, Petan, Findlay, Deluca e infine Andersen per il pokerissimo.

Due sconfitte invece per Bolzano e Asiago. Gli altoatesini hanno ceduto 3-1 sul campo dell’EC iDM Wärmepumpen VSV non riuscendo a contenere il ritorno dei padroni di casa dopo il gol iniziale del vantaggio delle “Foxes” griffato da Hults. Per i “locali” pareggio di Lindner e poi reti di Rebernig e Kulintsev. I veneti invece sono stati superati in casa per 2-3 dall’Olimpija Ljubljana. Sloveni capaci di vincere la battaglia, fatta di botta e risposta, in particolare nel primo periodo chiuso sul 2-2, con la zampata sferrata a meno di sei minuti dalla fine da Bonino.

In classifica: l’Hydro Fehervar AV 19 resta primo in classifica con 75 punti raccolti in 39 partite, mentre Bolzano si trova in terza posizione con 71 punti in 36 partite. Val Pusteria in nona posizione con 48 punti in 36 partite, Asiago ultimo in 13esima piazza con 28 punti in 38 partite.

L’Ice Hockey League tornerà di scena il 15 gennaio, alle ore 19.45, con le sfida: Bolzano-Salisburgo e Val Pusteria-Black Wings Linz.