Hockey ghiaccio: Bolzano vince nel sabato di ICE League, sconfitta per Valpusteria

Una vittoria e una sconfitta per due delle tre squadre italiane impegnate nel sabato di ICE League 2024-2025 di hockey su ghiaccio. Bolzano ha infatti vinto per 5-2 la delicata sfida d’alta classifica contro la capolista Fehervar AV19, mentre Valpusteria si è arresa al Graz soltanto all’extra time, cedendo il passo per 3-4.

Sfida molto tortuosa quella delle foxes, adesso seconde a tre punti proprio dai diretti rivali, in testa con 82. Gli ungheresi sono infatti i primi a passare in vantaggio al 7:01 con Terbocs, prima di subire il pareggio ad opera di Bradley (11:07) in power play. Non cambia lo script nel secondo tempo, con Sebok che timbra l’1-2 per i rivali e il solito Bradley che ripristina gli equilibri all’11:23. Nel terzo atto Bolzano mette però la quinta, timbrando ben tre reti con Valentine (4:54), Finoro (8:27) e Frigo (18:59).

Partita quasi speculare per i lupi, costretti a rincorrere gli austriaci fin da subito, complice un mortifero uno-due timbrato da Antonitsch (2:52) e Schiechi (8:12). Pusteria accorcia subito le distanze con Coulter (8:37), per poi segnare il 2-2 con Akeson. Graz ci riprova all’8:16 con Huber, ma i padroni di casa con Bouramman (16:53) trovano ancora il pari. Ma all’extra time Roby dopo 1:14 butta in rete il disco della vittoria, condannando la squadra di Brunico ad interrompere la striscia positiva.

L’ICE League tornerà il prossimo 28 febbraio. Di seguito la classifica aggiornata.

