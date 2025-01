Haugan rovina la festa austriaca a Schladming. Vinatzer a ridosso della Top-10

Timon Haugan rovina la festa austriaca a Schladming. Il norvegese trionfa nello slalom in notturna sulla Planai, ottenendo la quarta vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la seconda stagionale dopo quella in Alta Badia. L’Austria ha assaporato la prima vittoria stagionale al maschile, ma alla fine si è dovuta accontentare del doppio podio con Manuel Feller e Fabio Gstrein.

Haugan ha fatto la differenza nel tratto finale, trovando un rush conclusivo davvero eccezionale. Il norvegese si è imposto con 20 centesimi di vantaggio su Feller e 67 su Gstrein. Grande delusione per il tedesco Linus Strasser, che era in testa al termine della prima manche, chiudendo poi addirittura giù dal podio al quarto posto con 77 centesimi di ritardo dalla vetta.

Quinto posto per lo svizzero Loic Meillard (+0.83), che ha preceduto il norvegese Atle Lie McGrath (+0.88) ed il francese Steven Amiez (+1.02). Ottava posizione per il norvegese Henrik Kristoffersen (+1.18) davanti all’americano Benjamin Ritchie (+1.27) e al belga Armand Marchant (+1.33).

Il migliore degli azzurri è stato Alex Vinatzer, che ha rimontato quattro posizioni nella seconda manche, andando a chiudere al dodicesimo posto con 1.64 di ritardo. A punti ci vanno anche Tobias Kastlunger (22°, +3.28) e Stefano Gross (23°, +3.46).

La clamorosa uscita del francese Clement Noel porta ad un cambio nella vetta della classifica di slalom, con Kristoffersen che si riprende il pettorale rosso. Il norvegese guida con 467 punti contro i 464 di Noel, mentre terzo è Meilllard con 415.