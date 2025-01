Gut-Behrami si sblocca nel superG di Garmisch e riapre la lotta per la Coppa. Brignone ancora sul podio

Lara Gut-Behrami si sblocca in questa stagione e piazza la sua prima vittoria nel superG di Garmisch. Una gara rimasta in dubbio questa mattina per le condizioni del meteo, con la forte nevicata della notte e la pioggia al traguardo. Alla fine dopo un slittamento di quindici minuti, la gara è ufficialmente partita e ha visto così la svizzera tornare al successo che le mancava dal superG di Kvitfjell del marzo dello scorso anno.

Una vittoria anche pesante in ottica non solo classifica di specialità, dove consolida il suo pettorale rosso, ma soprattutto nel duello a distanza con Federica Brignone in quella generale, con l’italiana che ora conserva 70 punti di vantaggio sull’elvetica. In mezzo alle due oggi si è anche inserita la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, sempre mine vagante nelle gare veloci, seconda al traguardo con 35 centesimi di ritardo dalla vincitrice. Purtroppo sono solo 3 i centesimi che separano Brignone dalla norvegese, con la valdostana che comunque riesce a salire ancora una volta sul podio dopo la vittoria di ieri e dopo i weekend “veloci” di Cortina e St.Anton.

C’è tantissima Italia nelle posizioni alte della classifica, visto che al quarto posto ha concluso Sofia Goggia con un distacco di 49 centesimi dall’elvetica. Qualche errore nella parte centrale per la bergamasca, che ha perso tanto dall’elvetica soprattutto nel terzo intermedio. Si diceva di tanta Italia, con il quinto posto c’è Laura Pirovano (+0.77) e il sesto Marta Bassino (+1.03) a pari merito con l’americana Keely Cashman, al suo miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

Ottava posizione per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+1.12), davanti all’austriaca Stephanie Venier (+1.13), con la francese Romane Miradoli a concludere la Top-10 (+1.16). Undicesima Elena Curtoni (+1.22), diciottesima Nicol Delago (+2.13) e a punti anche Asja Zenere, che chiude al venticinquesimo posto a 2.34 dalla vetta. Più attardate e fuori dalle trenta le altre azzurre: Roberta Melesi (+3.05) e Nadia Delago (+3.28).

Nella classifica generale di Coppa del Mondo Brignone comanda sempre con 799 punti, ma Gut ha accorciato ed ora è lontana solamente 70 punti (729) con Camille Rast terza a 562. In quella di specialità, invece, guida Gut-Behrami con 385 punti contro i 310 di Brignone e i 246 di Goggia.