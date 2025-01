Golf, il Dubai Desert Classic alle porte. In campo anche Migliozzi, Pavan e Laporta

Il circuito europeo si ferma, ancora per due settimane, negli Emirati Arabi Uniti. Al via, dal 16 al 19, l’Hero Dubai Desert Classic, torneo che si giocherà sui fairway dell’Emirates Golf Club e che prevede un montepremi di 9 milioni di dollari, 8.000 punti per la Race to Dubai e 2.000 per la corsa alla Ryder Cup. Parte della programmazione dell’European Tour sin dalla sua prima apparizione nel lontano 1989, il Dubai Desert Classic è stato il primo evento golfistico internazionale ad essere stato organizzato in Medio Oriente.

Essendo uno dei tornei della Rolex Series, il field sarà particolarmente folto e florido. Torna in campo, in un torneo extra LIV, Jon Rahm, grazie all’esenzione riguardante chi ha vinto una Race to Dubai nel periodo tra il 2017 e il 2024 o ha vinto un Majors dal 2017. Con lo spagnolo, grazie alla stessa esenzione, anche il britannico Tommy Fleetwood, fresco vincitore della Team Cup con la squadra GB & I, lo statunitense Patrick Reed, vincitore del The Masters nel 2018, e Rory McIlroy, vincitore del Dubai Desert Classic nel 2009, 2015, 2023, 2024 insieme a 6 r2dr (2012, 2014, 2015, 2022, 2023, 2024).

Tra i partecipanti anche il norvegese Viktor Hovland, 36esimo al The Sentry alle Hawaii con lo score di -15, il sudafricano Thriston Lawrence, 3° nella Race to Dubai dell’anno scorso, Akshay Bhatia, statunitense piazzatosi 32esimo al primo evento stagionale del PGA Tour con -16, il britannico Paul Waring, classe ’85 vincitore dell’Abu Dhabi HSBC Championship e 6° nella r2dr 2024, e lo scozzese Robert McIntyre, volato negli Emirati direttamente dalle Hawaii dove ha collezionato un T15 e un T53 nei primi due appuntamenti stagionali.

Spazio anche per 3 azzurri questo week end. Presenti a Dubai Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Nell’unica apparizione di quest’anno, Migliozzi ha portato a casa una 31esima posizione a pari merito al Nedbank Golf Challenge in Sudafrica dove Laporta di posizionò T6 con lo score finale di -2. Il golfista pugliese, però, non ha saputo replicare la stessa performance la settimana dopo all’Alfred Dunhill Championship dove non riuscì a passare il taglio. Ottimo, invece, l’avvio di stagione di Pavan. Il golfista romano classe ’85 si è classificato in T24 all’Alfred Dunhill Championship e in T19 all’AfrAsia Bank Mauritius Open, maggiore torneo organizzato nell’arcipelago dell’Oceano Indiano.