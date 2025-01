Golf, Fishburn e McCarthy in testa al Sony Open dopo 36 buche. Indietro Matsuyama

EVetta della classifica inaspettata quella del Sony Open, torneo che si sta giocando nella capitale delle Hawaii Honolulu. A ricoprire la prima posizione dopo 36 buche sono, infatti, due “outsider”: Patrick Fishburn e Denny McCarthy.

I due statunitensi, fermi a -10 con due score rispettivamente di 65-65 e 64-66, stanno dimostrando di avere più di una freccia al proprio arco. Ottima le prestazione sui green da parte di entrambi, quasi perfetto il gioco da tee a green. Vero è che il Waialae Golf Course sta giocando abbastanza facile con il taglio posizionato a -3.

Appena dietro altri due nomi non di primo piano: il giapponese Kensei Hirata, 24enne di Osaka, e gli americani Eric Cole e Paul Peterson. Il terzetto insegue ad un colpo di distanza (-9) ed è a sua volta insediato da un folto gruppo a -8 in T6 composto da giocatori quali Zach Johnson, Sepp Straka, Lee Hodges, Alex Smalley e J.J. Spaun.

In 42esima posizione Hideki Matsuyama. Il nipponico, alla ricerca della seconda vittoria di fila in questa stagione dopo essersi imposto la settimana scorsa al The Sentry, evento giocato sempre nell’arcipelago del Pacifico. Matsuyama, tuttavia, è fermo a metà classifica (tra coloro che hanno passato il taglio) con uno score di -4: un bogey e 4 birdie il primo giro, 2 bogey e 3 birdie il secondo. Non male ma non abbastanza per replicare il risultato incredibile della scorsa settimana quando registrò un -35 in 4 giorni.

Rimasti fuori dal taglio, a sorpresa, Billy Horschel e Patton Kizzire ( entrambi a -2 sul totale), Corey Conners a -1 e Mackenzie Hughes a +8. Dentro per il rotto della cuffia a -3 in T58 invece, il sudafricano Erik Van Royen, particolarmente presente durante la fall season del PGA Tour dei mesi scorsi, il giappinese Ryo Hisatsune e lo svedese Henrik Norlander.

Il torneo tuttavia è ancora lungo. Due giornate, ovvero 36 buche, possono stravolgere le carte in tavola. Ricordiamo che i primi 5 in classifica FedEx Cup dal Sony Open al Farmers Insurance Open passando per l’American Express si qualificheranno per il secondo Segnature Event dell’anno, ovvero l’AT&T Pebble Beach Pro Am. I primi 5, invece, della sopracitata classifica dopo anche il Waste Management Phoenix Open saranno dentro il The Genesis Invitational.