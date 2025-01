Golf, britannici avanti dopo la prima giornata della Team Cup. Sconfitta per Francesco Molinari e Matteo Manassero

I golfisti del DP World Tour hanno dato il via ad uno dei sempre più frequenti eventi a squadre in calendario. Spazio infatti alla Team Cup (montepremi 2 milioni di dollari), kermesse che vede contrapposta l’Europa continentale a Gran Bretanan & Irlanda. Quest’oggi in quel di Abu Dhabi si è giocato osservando la formula del four-balls, ovvero con i due giocatori di ogni singolo team chiamati a giocare singolarmente, con il miglior punteggio che varrà come score della coppia.

Dopo la prima giornata la squadra di Gran Bretagna & Irlanda svetta per 3.5 ad 1.5, a margine dei 3 successi, un pareggio ed una sconfitta maturati nell’arco del day one. Eppure in apertura il primo punto era stato ottenuto dall’Europa continentale grazie all’ottima prova dei francesi Pavon/Romain Langasque, bravi a superare gli inglesi Rose/Wallace. Riscossa britannica giunta nel secondo duello con Smith/Carter che hanno beffato per 1up i danesi Hojgaard/Neergaard.

Sul percorso par 72 dell’Abu Dhabi Golf Club la giornata è poi continuata con il successo di Hatton/McKibbin sulla seconda coppia tutta transalpina Rozner/Guerrier che ha prodotto il primo vantaggio degli anglosassoni. C’è stato anche il tempo per un pareggio tra i danesi Olesen/Norgaard e gli inglesi Jordan/Waring. La sconfitta più sonora è purtroppo infine toccata agli azzurri Francesco Molinari e Matteo Manassero, piegati per 4&2 dagli inglesi Tommy Fleetwood ed Aaron Rai.

Nella giornata di sabato spazio al mattino alla prima sessione di foursomes, seguita nel pomeriggio dalla seconda ed ultima sessione di four-balls. Domenica la consueta chiusura con i match play singoli.

TEAM CUP RISULTATI PRIMA GIORNATA

GRAN BRETAGNA & IRLANDA – EUROPA CONTINENTALE 3.5-1.5

Pavon (FRA)/Langasque (FRA) b. J.Rose (ENG)/M.Wallace (ENG) 2&1

J.Smith (ENG)/L.Canter (ENG) b. R.Hojgaard (DEN)/R-Neergaard (DEN) 1up

T.Hatton (ENG)/T.McKibbin (NIR) -. A.Rozner (FRA)/J.Guerrier (FRA) patta

T.Fleetwood (ENG)/A.Rai (ENG) b. F.Molinari (ITA)/M.Manassero (ITA) 4&2