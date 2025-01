Giro d’Italia Women 2025: presentato il percorso. Chiusura spettacolare in quel di Imola

Non solo gli uomini. Appuntamento anche con il Giro d’Italia Women 2025 oggi nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone in quel di Roma. Svelata l’edizione numero 36 della Corsa Rosa al femminile.

Saranno otto le tappe: partenza in quel di Bergamo, arrivo davvero attesissimo in quel di Imola. Una sola cronometro, individuale, in apertura: 13,6 chilometri pianeggianti e adatti alle specialiste. Poi due tappe interlocutorie, quelle di Aprica (leggera salita) e Trento (per le velociste), prima dell’inizio della battaglia per la classifica generale.

A Pianezze arrivo in salita duro (11.2 km al 7%), tappa pianeggiante a Monselice e poi il gran finale. Giornata ricca di strappi quella che termina alle Terre Roveresche, seguita dall’arrivo in vetta al Monte Nerone, ascesa davvero da scalatrici pure. Poi il finale attesissimo, simile al Mondiale 2020: si arriva nel circuito di Imola, percorso che presenta a più riprese la salita di Cima Gallisterna e la salita di Mazzolano.

TAPPE GIRO D’ITALIA WOMEN 2025

Tappa 1 (06/07): Bergamo – Bergamo (13,6 km, crono)

Tappa 2 (07/07): Clusone – Aprica (99 km)

Tappa 3 (08/07): Vezza d’Oglio – Trento (124 km)

Tappa 4 (09/07): Castello Tesino – Pianezze (Valdobbiadene) (156 km)

Tappa 5 (10/07): Mirano – Monselice (108 km)

Tappa 6 (11/07): Bellaria Igea Marina – Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) (144 km)

Tappa 7 (12/07): Fermignano – Monte Nerone (157 km)

Tappa 8 (13/07): Forlì – Imola (138 km)