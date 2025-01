Gabriel Diallo riemerge e supera Nardi: il pesarese cede al 5° set con rimpianti agli Australian Open

Niente da fare per Luca Nardi al primo turno degli Australian Open 2025. La sfida era allettante e molto stimolante per il pesarese contro il giovane canadese Gabriel Diallo, ma dopo tre set intensi e di alto livello, ecco che l’azzurro è un po’ sparito dal campo sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Finisce con il punteggio di 6-7(1) 7-6(3) 5-7 6-1 6-2 in favore del nordamericano in quattro ore e quindici minuti di gioco.

Un match per certi versi irrazionale e folle nei primi tre set, nel quale si ripete sempre un copione irregolare: nel primo parziale Diallo è il primo ad andare avanti di un break e scappare sul 3-1, ma poi si fa subito recuperare e il tiebreak è dominato da parte di Nardi con il punteggio di 7-1.

Succede quasi lo stesso nel secondo set, quando Diallo ancora una volta va avanti di un break sul 4-2, va a servire per il set, ma non riesce ad essere efficace e si fa controbrekkare proprio sul 5-4. Quindi il canadese si ritrova a dover annullare due set point sul 5-6, approda al tiebreak e stavolta è proprio lui a dominarlo per 7-3.

Nel terzo set Nardi prende subito in apertura un break di vantaggio e ha anche due palle del doppio break in suo favore sul 3-1 che non riesce a convertire. Sul 5-4 va a servire per il set, ma non riesce a sfruttare tre set point e si fa recuperare. La reazione è però immediata riprendendosi il break e chiudendo sul 7-5.

Da questo momento è crollo totale da parte di Nardi che non riesce più a far male al suo avversario, soccombe del tutto, scomparendo di fatto dal campo. Diallo quindi ne può approfittare per banchettare nel quarto e nel quinto set per ribaltare il match e approdare al secondo turno laddove affronterà Karen Khachanov.

Una partita che è stata intensa, ma anche ricchissima di errori: 33 vincenti per Nardi a fronte di 64 gratuiti, mentre sono 53 i vincenti di Diallo contro i suoi 78 non forzati. Il numero 86 del mondo si qualifica quindi per il turno successivo, al marchigiano non sono bastati i suoi primi due set vinti in un main draw dello Slam.