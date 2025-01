La Coppa del Mondo di Fioretto riparte con un doppio appuntamento! Gli azzurri scendono in pedana in due città iconiche: gli uomini saranno impegnati a Parigi, mentre le donne gareggeranno ad Hong Kong . Grande attesa per questa nuova tappa, con gli azzurri che arrivano da un avvio di stagione eccezionale! Grande attesa quindi per il prossimo weekend: a Parigi, dopo un podio tutto azzurro nel 2024, la competizione si accende con Tommaso Marini che ritorna in pedana. Nel frattempo, a Hong Kong, la squadra femminile scende in pedana senza Alice Volpi, ma con Errigo e Favaretto pronte a lottare per il podio! ‍ Ospite ai microfoni di Alice Liverani per commentare l’anno 2024 e la Coppa del Mondo imminente è Simone Biondi.