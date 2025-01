In questa intervista esclusiva con Carlo Andrea Tori, giornalista sportivo, scopri il dietro le quinte della nazionale di pallamano che ha conquistato un posto ai Mondiali 2025! ️ Un viaggio emozionante che racconta le sfide superate contro Turchia, Belgio e Montenegro, e le ultime settimane di preparazione della squadra in vista del torneo mondiale in Danimarca. Parliamo delle aspettative per il girone B, delle amichevoli con il Kuwait, e dei protagonisti, tra cui Andrea Parisini e Marco Mengon, pronti a dare tutto per l’Italia! Un’analisi imperdibile sulla lotta per il sogno mondiale!