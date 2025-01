Fiere ed Eventi sportivi: piccola guida alla sopravvivenza

Le fiere e gli eventi sportivi di oggi non possono più permettersi di ignorare la sostenibilità. Ogni scelta organizzativa pesa, dalla gestione dei rifiuti alla qualità dei servizi offerti, ma soprattutto nel modo in cui gli sponsor scelgono di comunicare la propria presenza. In questo scenario, lo sponsor non è solo un sostenitore economico, ma un protagonista attivo del cambiamento, per questo la sua presenza deve parlare il linguaggio della sostenibilità, non è più sufficiente un logo stampato ovunque: servono azioni che parlino, visioni che lascino il segno. Ed è qui che entrano in gioco i gadget per eventi aziendali ecosostenibili. Un dettaglio che può sembrare secondario, ma che in realtà dice molto: borse in juta resistenti, borracce in materiali riutilizzabili, taccuini in carta riciclata. Oggetti semplici, funzionali e concreti che trasformano la visibilità del marchio in un messaggio di valore, percepito e apprezzato da un pubblico sempre più attento e consapevole.

Organizzare un evento a basso impatto ambientale

Un evento sportivo o una manifestazione che preveda un basso impatto ambientale richiede una serie di soluzioni che possono portare all’uso di fonti di energia rinnovabili e ad un comportamento orientato verso l’ecosostenibilità. Installare un impianto fotovoltaico, fornire una stazione di ricarica per bici e auto elettriche, dotare i computer e i dispositivi mobili degli operatori di batterie a energia solare, evitare l’uso di bottiglie di plastica monouso sono solo alcuni degli accorgimenti che possono contribuire a rendere un evento più sostenibile e meno impattante sull’ambiente naturale.

Ridurre la produzione di rifiuti con i gadget aziendali

Nel corso di un evento, spesso la produzione, anche consistente, di rifiuti, è correlata al consumo di acqua, bibite o cibo da parte sia del pubblico che degli operatori o dei partecipanti di una competizione sportiva. Distribuire borracce termiche personalizzate, borse in cotone ecologico per lo shopping e tazzine riutilizzabili a sostituzione dei bicchieri monouso significa dimostrare la propria attenzione verso l’ambiente e coinvolgere gli altri ad assumere lo stesso comportamento.

Può essere utile anche coinvolgere il pubblico ad un programma di riduzione dei rifiuti, informandolo riguardo alle tecniche di riciclo e alla raccolta del materiale da riciclare, riducendo al contempo l’uso della plastica tramite la distribuzione dei gadget personalizzati.

Coinvolgere il pubblico verso mezzi di trasporto alternativi

Soprattutto se si tratta di un evento che attira un pubblico notevole, è importante informare i partecipanti riguardo ai mezzi di trasporto meno inquinanti, dagli autobus ai servizi di car sharing e bike sharing, così come mettere a disposizione minibus navetta, utilizzando veicoli elettrici e sponsorizzati con il proprio marchio.

Un programma di mobilità sostenibile può estendersi, oltre ai partecipanti al proprio evento, anche ai turisti già presenti nella zona, con l’opportunità di ottenere contatti utili e potenziali clienti.

Anche la location scelta per l’evento può contribuire a trasmettere l’immagine di un’azienda attenta alle tematiche ambientale, orientandosi, ad esempio, verso aree dove la qualità dell’aria è piuttosto elevata, come i parchi naturali e le aree aperte, e riducendo al minimo anche l’inquinamento acustico e il traffico, impegnandosi per proteggere il paesaggio naturale nel corso di tutto l’evento.

Promuovere uno stile di vita orientato verso la sostenibilità ambientale

Nel corso di un evento, che sia una fiera, un congresso o una manifestazione sportiva, è comunque possibile ricevere l’attenzione di un grande numero di persone. Perché allora non coinvolgerle promuovendo uno stile di vita ecosostenibile con la distribuzione, come abbiamo già detto, di gadget che riducono la produzione di rifiuti o realizzati con plastica, cartone e altri materiali riciclati? Un’altra idea per ridurre l’impatto sull’ambiente è quella di scegliere anche i propri fornitori tra le aziende che hanno deciso di favorire la tutela ambientale e la sostenibilità, e di utilizzare prodotti realizzati con tecnologie e materiali a basso impatto ambientale.

Oggi si parla inoltre molto spesso di impronta di carbonio e di come ridurla o azzerarla: nel caso di un evento, capire quali misure mettere in atto per abbassare l’impronta di carbonio, informando il pubblico riguardo alla propria decisione, è certamente un’ottima idea non solo per proteggere l’ambiente ma anche per distinguere il proprio brand sul mercato.