Federica Brignone padrona del Prize Money Ranking: quanti soldi guadagna in stagione?

Federica Brignone si è ripresa il primo posto nel Prize Money Ranking, la speciale classifica stilata ufficialmente dalla FIS (Federazione Internazionale Sport Invernali) prendendo in considerazione i guadagni economici delle atlete derivanti dai risultati conseguiti in Coppa del Mondo. La fuoriclasse valdostana è balzata al comando della graduatoria dopo aver vinto la discesa libera di St. Anton, ma era già stata in vetta dopo i due sigilli nei giganti di Soelden e Semmering.

La 34enne, che per la prima volta in carriera ha primeggiato in questa disciplina e ha toccato quota trenta vittorie nel massimo circuito internazionale itinerante, ha messo da parte 158.500 franchi svizzeri (circa 168.700 euro) e guarda tutte dall’alto in basso. Alle sue spalle si trovano la croata Zrinka Ljutic (ormai scatenata in slalom, 138.800 franchi) e la svedese Sara Hector (tornata al livello dei giorni migliori in gigante, 137.825 franchi).

Federica Brignone avrà la possibilità di guadagnare un altro assegno interessante nel superG in programma domani sempre nella località austriaca, poi Ljutic avrà modo di rispondere nella prova tra i pali stretti in programma martedì sera a Flachau. Di seguito il Prize Money Ranking di sci alpino femminile aggiornato a sabato 11 gennaio dopo la discesa libera di St. Anton.

PRIZE MONEY RAKING SCI ALPINO (a sabato 11 gennaio)

1. Federica Brignone (Italia) 158.500 franchi svizzeri (circa 168.700 euro)

2. Zrinka Ljutic (Croazia) 138.800 franchi svizzeri (circa 147.800 euro)

3. Sara Hector (Svezia) 137.825 franchi svizzeri (circa 146.700 euro)

4. Cornelia Huetter (Austria) 108.000 franchi svizzeri (circa 115.000 euro)

5. Camille Rast (Svizzera) 103.150 franchi svizzeri (circa 109.800 euro)