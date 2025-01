Federica Brignone mette le cose in chiaro nella prima prova a St. Anton: che distacchi a Gut e Goggia!

Federica Brignone inizia con il piede giusto il suo fine settimana di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista intitolata a Karl Schranz è andata in scena la prima prova della discesa che ha visto la valdostana dettare legge e, nel complesso, ha dato belle risposte alla squadra italiana.

Federica Brignone ha spinto lungo tutto il percorso e ha concluso il suo primo allenamento della discesa con il tempo di 1:27.09 rifilando distacchi notevoli a tutte le rivali. Al secondo posto, per esempio, troviamo Lara Gut-Behrami a 1.31, mentre è terza Sofia Goggia a 1.47, confermando a sua volta il suo ottimo stato di forma.

Quarta posizione per la ceca Ester Ledecka a 1.67, mentre è quinta l’austriaca Cornelia Huetter con un distacco che valica i 2 secondi (+2.08). Sesta un’altra italiana, Laura Pirovano, che si ferma a 2.15 da Brignone, a braccetto con la francese Romane Miradoli, dando un segnale importante in vista delle gare del weekend, mentre è ottava la tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 2.19.

Chiude in nona posizione l’attesissima Lindsey Vonn. La fuoriclasse statunitense (scesa con il n° 32) ha concluso a 2.55 dalla vetta, mentre è decima la slovena Ilka Stuhec a 2.62. Si classifica in ventesima posizione Nadia Delago a .87, quindi 21a Sara Thaler a 3.90. Non forzano minimamente, infine, Vicky Bernardi che si ferma a 4.41, Roberta Melesi a 6.41, Nicol Delago a 8.99 e Elena Curtoni a 22.36.