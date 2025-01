F1, Aston Martin prosegue nella sua rivoluzione: Andy Cowell sarà CEO e team principal

Il Mondiale di Formula Uno 2025 si sta avvicinando sempre più ad ampi passi e l’attesa si sta facendo enorme. Tra la curiosità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari, passando per il sogno di quinto titolo consecutivo per Max Verstappen, fino alla nuova era in casa Aston Martin. L’avvento di Adrian Newey ha, oggettivamente, spostato l’attenzione di tutti sul team di inglese, anche se la sensazione è che il mirino sia puntato più verso il 2026 per il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore.

I cambiamenti si susseguono nella scuderia di Silverstone. Andy Cowell infatti sarà il nuovo team principal, sostituendo Mike Krack. Non solo. Dopo essere stato inserito nel team lo scorso ottobre, assumendo la carica di amministratore delegato del gruppo che gestisce la scuderia, non perderà questa carica, assumendo quindi un doppio ruolo. Cowell gestirà i dipartimenti di ingegneria e aerodinamica che sono divenuti team separati tra quello per la pista e nel campus tecnologico AMR.

A capo di questa sezione ci sarà Enrico Cardile, appena uscito dalla Ferrari e già precedentemente annunciato come nuovo chief technical officer. Cardile avrà un ruolo fondamentale, in attesa dell’entrata in funzione effettiva di Newey, dato che supervisionerà ogni aspetto della progettazione delle nuove monoposto.

Le parole di Andy Cowell: “Ho trascorso gli ultimi tre mesi a capire e valutare le nostre prestazioni e sono rimasto incredibilmente colpito dalla dedizione, dall’impegno e dal duro lavoro di questo team. Con il completamento del Campus Tecnologico AMR e il passaggio, nel 2026 a una squadra che non sarà più cliente, insieme ai nostri partner strategici Honda e Aramco, siamo in procinto di diventare un team che potrà lottare per il mondiale. Questi cambiamenti organizzativi sono una naturale evoluzione dei piani pluriennali che abbiamo programmato e sono incredibilmente entusiasta del futuro che ci attende”. (Fonte: Motorsport.com).