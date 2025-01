Equitazione: Isabell Werth vince il Grand Prix di dressage nella World Cup di Basilea

A Basilea si è aperta la settima tappa della FEI Dressage World Cup 2024-2025, relativa alla Western European League. La prima tornata delle gare in programma sul campo di gara svizzero ha riguardato il Grand Prix. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

La vittoria è andata alla titolatissima tedesca Isabell Werth che, in sella al suo DSP Quantaz, ha messo insieme uno score di 76.239 %. Una ripresa incredibile, che le ha garantito il successo davanti alla norvegese Isabel Freese, seconda a 75.000% (montante Total Hope OLD), e all’altro tedesco in concorso ossia Frederic Wandres, terzo con il punteggio di 74.543 % (con il cavallo Bluetooth Old).

Sedici i binomi al via, nessuno di questi italiano. Domani secondo round, con gli specialisti del dressage chiamati a misurarsi nel Freestyle, dalle ore 14.30.

Domenica invece, al Classics Basel, sarà la volta del salto ostacoli. La FEI Jumping World Cup 2024-2025 proporrà la decima prova del suo calendario. I colori italiani saranno rappresentati da Piergiorgio Bucci, che avrà a disposizione con Hantano e Kiss Me Fabulesse.