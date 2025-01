Dove vedere in tv Sinner-Popyrin, Australian Open Opening Week: orario, programma, streaming

Il primo incontro dell’Opening Week degli Australian Open 2025 di tennis, manifestazione non ufficiale caratterizzata da una serie di match d’esibizione a scopo benefico, sarà la sfida denominata “The Next Wave“, in programma martedì 7 gennaio alle ore 06.00 italiane.

Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti della sfida iniziale dell’Australian Open Opening Week: l’azzurro nel corso della prossima settimana sarà impegnato a Melbourne, e nel primo dei due incontri del quale sarà protagonista dovrà affrontare il padrone di casa australiano Alexei Popyrin.

Non sarà prevista la diretta tv del match tra Jannik Sinner ed Alexei Popyrin dell’Opening Week degli Australian Open 2025 di tennis, mentre la diretta streaming della sfida sarà affidata a discovery+, infine OA Sport vi garantirà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 7 gennaio 2025 – “The Next Wave”

06.00 italiane Jannik Sinner (Italia) – Alexei Popyrin (Australia)

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.