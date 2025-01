Dove vedere gli Australian Open 2025 in tv? Dimenticarsi del mese di novembre: nessuna trasmissione in chiaro

Dal 12 al 26 gennaio gli Australian Open 2025 caratterizzeranno l’attualità tennista. L’Happy Slam terrà banco per due settimane e gli appassionati avranno modo di organizzarsi per seguire in vari modi le partite in programma a Melbourne Park. Ci sarà però una differenza sostanziale rispetto al mese di novembre, quando si è potuto seguire anche in chiaro le partite delle ATP Finals e di Coppa Davis.

Diversamente da quanto avvenuto nel lasso di tempo citato, i match in territorio australiano saranno trasmessi da una piattaforma a pagamento e non vi sarà alcun SimulCast come nel caso degli eventi precedentemente menzionati. Bisognerà poi prestare attenzione agli orari, dal momento che tra l’Italia e l’Australia ci saranno 10 ore di differenza.

Jannik Sinner cercherà di confermare il titolo dell’anno scorso, per regalare altre emozioni a tutti gli appassionati. Non sarà semplice per la qualità dei rivali che avranno sempre grandi motivazioni per battere il n.1 della classifica mondiale. Si spera, poi, che anche gli altri rappresentanti del Bel Paese sappiano rispondere all’appello.

I match saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Anche gli abbonati a Tim Vision e Amazon video channels potranno gustarsi il primo Slam stagionale. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei match degli italiani e di quelle più interessanti.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 12 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Lunedì 13 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 08.30) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Martedì 14 gennaio

1° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Mercoledì 15 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Giovedì 16 gennaio

2° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Venerdì 17 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Sabato 18 gennaio

3° turno singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Domenica 19 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Lunedì 20 gennaio

Ottavi singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Martedì 21 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.00) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Mercoledì 22 gennaio

Quarti singolare maschile e femminile (sessioni all’01.00 ed alle 09.30) – Eurosport1 HD ed Eurosport2 HD, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN

Giovedì 23 gennaio

Semifinali singolare femminile (sessione alle 09.30) – Eurosport1 HD, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Venerdì 24 gennaio

Semifinali singolare maschile (non prima delle 04.30 ed alle 09.30) – Eurosport1 HD, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Sabato 25 gennaio

Finale singolare femminile (alle 09.30) – Eurosport1 HD, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Domenica 26 gennaio

Finale singolare maschile (alle 09.30) – Eurosport1 HD, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.