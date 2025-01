Dakar 2025, tappa di oggi Hail-Al Duwadimi: orari, programma, tv, streaming

Dopo un giorno di riposo riprende la Dakar 2025, l’iconica maratona del deserto che nella giornata odierna ospiterà il sesto stage. Il percorso prevede una partenza da Hail e un arrivo ad Al Duwadimi, per una delle tappe più dure dell’intera rassegna, considerati i 605 km di speciale e i 224 km di trasferimento

Un impegno tutt’altro che facile per i piloti delle diverse categorie, specie soprattutto per via dei chilometri finali, caratterizzati dalla sempre temibile sabbia saudita, costellata da tante insidie, complice anche la presenza delle dune. Una circostanza che potrebbe cambiare non poco la situazione attuale.

A proposito, dove eravamo rimasti in ottica classifica? Tra le moto l’australiano Daniel Sanders conduce con un timing complessivo di 30:20:15, seguito da Tosha Schareina (Spagna), secondo a +7:02 davanti a Ross Branch (Botswana), terzo a +17:48. Nelle auto equilibrio precario con la leadership provvisoria del sudafricano Henk Lategan che, con il tempo di 28:10:11, è tallonato dal padrone di casa Yazeed Al Rajhi, al posto d’onore provvisorio con +10:17. Attenzione inoltre allo svedese Mattias Ekstrom (Svezia), terzo a +20:54, oltre che a Nasser-Al-Attiyah, quarto e in risalita con +35:00. Scenario più definito invece nei camion, dove tutto pende dalla parte del ceco Martin Macik, il quale vanta un vantaggio di +1:56:33 sul primo inseguitore Mitchel van den Brink. Ales Loprais, terzo della classe, è addirittura a +2:16:53.

La Dakar 2025 è trasmessa in tv su Eurosport1 HD (210) con una sintesi quotidiana dello stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Sabato 11 gennaio

Ore 5:20 Partenza moto

Ore 7:40 Partenza auto

Ore 8:35 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 6: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su Eurosport1 dalle 22.45

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport