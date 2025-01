Dakar 2025, tappa di oggi Bisha-Bisha 48 ore: orari 5 gennaio, programma, tv, streaming

La Dakar 2025 entra nel vivo. Dopo il prologo di due giorni fa e il primo stage oggi, domenica 5 gennaio, la celeberrima rassegna di rally accoglierà la prima 48 ore Crono, in un secondo stage che partirà e si concluderà al nord di Bisha.

Sarà dunque un vero tour de force per i piloti impegnati nelle auto, nelle moto e nei camion, pronti a percorrere 947 km complessivi, fermandosi a fine giornata nel primo spazio idoneo per poi ripartire la mattinata successiva.

Ricordiamo la situazione nelle varie categorie. Tra le moto al comando c’è Daniel Sanders con un timing di 4:41:27, +2:04 rispetto a Brabec, secondo davanti a Branch (2:26). Nelle auto svetta invece il duo Quintero-Zenz, leader in 4:35:08 tallonati da Chicerit-Wincocq, al posto d’onore con +0.55 precedendo Variawa-Cazalet, terzi a +1:48. Nei camion spicca invece il trio Van den Brink-Torrallardona-van de Pol, leader con 5:11:09. Non lontani Loprais-Kripal-Rodewlad, al secondo posto con 1:40, terzi invece Macik-Tomasek-Svanda con 2:29.

La Dakar 2025 è trasmessa in tv su Eurosport1 HD (210) con una sintesi quotidiana dello stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Domenica 5 gennaio

Ore 5:00 Partenza moto

Ore 7:10 Partenza auto

Ore 6:53 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 2 48 ore: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su Eurosport1 dalle 21.00

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport