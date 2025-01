Dakar 2025, tappa di oggi Al Duwadimi-Riyadh: orari 13 gennaio, programma, tv, streaming

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con l’iconica maratona del deserto, la Dakar 2025, arrivata all’ottava tappa della rassegna. Il percorso odierno prevede un percorso di 487 km (250 km di trasferimento) che collegheranno Al Duwadimi alla Capitale Riyadh.

L’appuntamento si preannuncia decisamente stancante per tutti i piloti delle varie categorie che, già provati dalla sforzo compiuto fino a questo momento, dovranno tenere i nervi saldi facendo i conti con un terreno sporco e costante, dove non mancheranno insidie.

Diamo uno sguardo alle classifiche. Nelle moto Daniel Sanders comanda con un vantaggio di ben 15:33 su Tosha Schareina; al terzo posto figura invece Adrien Van Beveren a +26:07. Nelle auto la leadership è nelle mani di Henk Lategan, ad appena 00:21 su Yazeed Al Rajhi, attualmente al posto d’onore precedendo Mattias Ekstrom (10:21) ed un sempre più vicino Al-Attiyah (21:57). Nei camion viaggia a passo spedito Martin Macik, dominatore con un vantaggio di +2:08:02 rispetto a Mitchel Van den Brink. Completa la top 3 Ales Loprais è di 2:30:47.

La Dakar 2025 è trasmessa in tv su Eurosport2 HD (211) con una sintesi quotidiana dello stage in programma. In streaming si potrà vedere su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. Ci sarà anche la possibilità di seguire sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni tappa della Corsa più dura del mondo.

PROGRAMMA DAKAR 2025 OGGI (orari italiani)

Lunedì 13 gennaio

Ore 5:05 Partenza moto

Ore 5:35 Partenza auto

Ore 6:58 Partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2025 STAGE 8: COME SEGUIRE L’EVENTO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Sintesi su Eurosport2 dalle 21.00

Diretta streaming: la sintesi sarà su discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport