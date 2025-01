Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Pegula: benefici per il ranking, non per il tabellone

Jasmine Paolini ha vinto agevolmente i primi due incontri di singolare disputati agli Australian Open: al debutto ha regolato la cinese Wei Sijia con il punteggio di 6-0, 6-4 e poi ha liquidato anche la messicana Roberta Zarazua con il riscontro di 6-2, 6-3. La tennista italiana sarà però chiamata ad alzare il proprio livello tecnico a partire dal terzo turno: sabato 18 gennaio tornerà sul cemento di Melbourne per fronteggiare l’ucraina Elina Svitolina, avversaria decisamente impegnativa e che sulla carta dovrebbe mettere a dura prova la nostra portacolori.

La numero 4 del mondo incrocerà la numero 27 del ranking WTA, contro cui non ha mai giocato in passato, per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale, dove incrocerebbe la vincente del confronto tra la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la russa Veronika Kudermetova. Il tabellone non è così improponibile per la 29enne, che in un eventuale quarto di finale si troverebbe di fronte chi avrà la meglio nello spicchio che comprende Rybakina-Yastremska e Keys-Collins.

La sorprendente eliminazione della statunitense Jessica Pegula, attuale numero 5 del mondo virtuale, per mano della serba Olga Danilovic, non rappresenta una notizia di rilievo per il tabellone della nostra portacolori, poiché l’americana era nella parte alta e dunque non sarebbe stata una papabile rivale di Jasmine Paolini prima di un eventuale atto conclusivo. Lo stop di Pegula, però, ha un risvolto decisamente interessante sul ranking WTA e sulla posizione che la nostra portacolori ricoprirà al termine degli Australian Open.

Mal che vada la toscana sarà numero 5 del mondo con 5.289 punti. Soltanto la kazaka Elena Rybakina potrebbe superarla, ma dovrebbe raggiungere la semifinale e dovrebbe contestualmente sperare che l’azzurra si fermi ai quarti, oppure dovrebbe battere proprio Paolini nel quarto di finale e raggiungere poi l’atto conclusivo (la kazaka è virtualmente sesta con 4.783 punti). Pegula è invece quinta virtuale con 4.861 punti, ma appunto è stata eliminata al pari della cinese Qinwen Zheng (settima con 4.095 punti). La statunitense Emma Navarro, ora ottava con 3.409 punti, si spingerebbe massimo a 5.279 punti vincendo il torneo.