Coppa del Mondo salto con gli sci Zakopane 2025. Si riparte da dove dominano passione e vento

La Coppa del Mondo maschile 2024-25 di salto con gli sci è pronta ad affrontare uno dei contesti più significativi del suo percorso. Difatti, nel fine settimana si gareggerà a Zakopane, in Polonia. Si tratta di una delle cattedrali della disciplina, poiché il luogo è forte di una tradizione secolare e di un pubblico sempre numerosissimo.

Il trampolino, chiamato Wielka Krokiew, è peraltro scenico. La struttura è incastonata nella roccia e, nonostante i tanti ammodernamenti di cui è stata oggetto, non ha mai cambiato il proprio profilo. Il vento, da queste parti, si imbizzarrisce spesso. Pertanto, talvolta non vengono premiati i più talentuosi, bensì chi è capace di adattarsi al meglio alle condizioni.

Il fine settimana prevede una gara individuale e un Team Event a quartetti. Il format ha suo malgrado subito un declassamento, venendo escluso dal programma olimpico in favore della competizione a coppie, in Polonia mantiene un forte appeal sul pubblico. Gli organizzatori, infatti, non esitano a proporlo nella giornata di sabato.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°10

Luogo: Zakopane (Polonia)

Impianto: Wielka Krokiew (HS140)

Competizioni ospitate: 48

Prima gara: 5 febbraio 1929 (Mondiali)

Prima gara: 26 gennaio 1980 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 21 gennaio 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2016 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2017 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2018 {Gen} – SEMENIC Anze (SLO)

2019 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

2020 {Gen} – STOCH Kamil (POL)

2021 {Gen} – LINDVIK Marius (NOR)

2021 {Feb} – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 {Feb} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2022 {Gen} – LINDVIK Marius (NOR)

2023 {Gen} – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2024 {Gen} – KRAFT Stefan (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (5-0-1) – STOCH Kamil [POL]

6 (3-2-1) – KRAFT Stefan [AUT]

5 (1-2-2) – AMMANN Simon [SUI]

4 (0-2-2) – LANISEK Anze [SLO]

3 (2-0-1) – LINDVIK Marius [NOR]

3 (0-3-0) – WELLINGER Andreas [GER]

3 (0-1-2) – JOHANSSON Robert [NOR]

2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (1-0-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

1 (0-1-0) – HAYBÖCK Michael [AUT]

1 (0-1-0) – STEKALA Andrzej [POL]

1 (0-1-0) – GEIGER Karl [GER]

1 (0-0-1) – SATO Yukiya [JPN]

PODI DIVISI PER NAZIONE

34 (12-12-10) – AUSTRIA

33 (11-8-14) – NORVEGIA

26 (8-8-10) – GERMANIA [All-Inclusive]

21 (11-6-4) – POLONIA

17 (4-7-6) – FINLANDIA

12 (4-4-4) – SLOVENIA

5 (1-2-2) – SVIZZERA

4 (1-2-1) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – URSS

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 2 su 4

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 16° il 21 gennaio 2024

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 21 gennaio 2024

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 1

CAMPREGHER Andrea

Qualificazioni superate: 0 su 1

TEAM EVENT, ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – GERMANIA

2016 – NORVEGIA

2017 – GERMANIA

2018 – POLONIA

2019 – GERMANIA

2020 – GERMANIA

2021 – AUSTRIA

2022 – SLOVENIA

2023 – AUSTRIA

2024 – AUSTRIA