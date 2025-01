Combinata nordica: Thomas Rettenegger al comando nel PCR di Seefeld

Andato in scena nel primo pomeriggio il Provisional Competition Round per la Coppa del Mondo di combinata nordica maschile in quel di Seefeld, sul trampolino Toni-Seelos-Schanze HS109.

Gioiscono, per ora, i padroni di casa che vedono due uomini al comando: primo è Thomas Rettenegger, autore del salto più lungo di giornata: 106 metri, che gli sono valsi 140,7 punti, alle sue spalle Franz-Josef Rehrl, che con un salto di 101,5 metri ha totalizzato 130,9 punti.

Terzo il leader di Coppa del Mondo Jarl Magnus Riiber, capace di raggiungere 100,5 metri e ottenere 126,7 punti (comunque 56” di ritardo), alla pari dell’altro austriaco Franz-Josef Rehrl.

In casa Italia il migliore è Raffaele Buzzi, trentunesimo, a 2′ di ritardo. 37mo Aaron Kostner, 43mo Alessandro Pittin.