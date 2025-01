Combinata nordica, Lamparter vince l’Individual Compact di Schonach davanti a Riiber. Buona rimonta di Kostner

Johannes Lamparter ha vinto l’Individual Compact di Schonach, seconda e ultima gara valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di combinata nordica. Sulle nevi tedesche è arrivato dunque il primo successo dell’inverno per il campione iridato su trampolino grande del 2021, che centra così la quindicesima affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore.

Il vincitore della Sfera di Cristallo nel 2023 ha regalato inoltre all’Austria la prima vittoria della stagione, confermandosi in forma smagliante questo weekend dopo il brillante secondo posto nella Gundersen di ieri. Questa volta Lamparter non ha avuto bisogno di giocarsi la prima posizione in volata, staccando il norvegese Jarl Magnus Riiber nel corso dell’ultimo giro del segmento di fondo (che si è disputato sulla distanza degli 8 chilometri) dopo aver ottenuto il terzo punteggio nel segmento di salto mattutino su trampolino piccolo.

In base al regolamento di questo format, Lamparter è partito al via della prova a inseguimento sugli sci stretti con un distacco di soli 12 secondi dal leader Riiber, mentre gli altri big competitivi nella componente fondo avevano dal mezzo minuto a salire di ritardo dalla testa della gara. Jens Luraas Oftebro (vincitore della Gundersen) ha provato come ieri la grande rimonta, non riuscendo però a raggiungere i primi due e chiudendo solo 7° dopo essere scoppiato nell’ultimo chilometro.

Il podio è stato completato dunque in terza piazza dal padrone di casa tedesco Vinzenz Geiger, 17° dopo il salto con un gap di 52 secondi dalla vetta, che ha preceduto al traguardo gli austriaci Martin Fritz, Stefan Rettenegger (da 15° a 5°) e Franz-Josef Rehrl (che partiva 2°). Da segnalare in ottica classifica generale di Coppa del Mondo la deludente decima posizione del teutonico Julian Schmid, che perde punti pesanti rispetto al pettorale giallo Riiber.

In casa Italia, dopo un segmento di salto privo di acuti, due atleti sono entrati in zona punti con Aaron Kostner 29° (rimontando 15 posizioni grazie ad una buona prestazione nel fondo) e Raffaele Buzzi 39°, mentre restano nelle retrovie i giovani Stefano Radovan 47° e Iacopo Bortolas 56°.