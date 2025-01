Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2025. Fatti e cifre maschili della “Grande Classica della Foresta Nera”

La Coppa del Mondo maschile 2024-25 di combinata nordica torna in azione dopo quasi un mese di pausa. La quarta tappa della stagione, ma la prima dell’anno solare 2025, avrà luogo in Germania. Il contesto di gara sarà la ben conosciuta Schonach im Schwarzwald, situata nella Foresta Nera.

Si tratta di una località storica per la disciplina. Prima della nascita del massimo circuito, le competizioni tenute su queste nevi erano tra le più prestigiose in assoluto. Vincere a Schonach era l’equivalente di vincere uno Slam nel tennis. Ipotetitcamente, Holmenkollen sta a Wimbledon come Schonach sta allo Us Open!

Il programma prevede due gare in altrettanti format differenti. Sabato assisteremo a una canonica gundersen (salto seguito da 10 km di fondo con distacchi “reali”). Domenica, viceversa, avremo una cosiddetta compact (dunque i distacchi sugli sci stretti, dove si percorreranno 7.5 km, saranno determinati sulla base delle posizioni, non delle differenze effettive emerse dal trampolino).

Località: Schonach im Schwarzwald (Germania)

Dimensioni trampolino: HS100 (Normal Hill)

Ingresso nel calendario: gennaio 1984

Ultima apparizione: gennaio 2024

Gare ospitate: 42

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 (NH/10) – Lukas KLAPFER (AUT)

2016 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2016 (GU/15) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (NH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2018 (NH/10) – Akito WATABE (JPN)

2018 (GU/15) – Akito WATABE (JPN)

2019 (NH/10) – Bernhard GRUBER (AUT)

2019 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2022 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2023 (NH/10) – Jens Lurås OFTEBRO (NOR)

2023 (NH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

2024 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (NH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

8 – RIIBER Jarl Magnus [NOR] (5-2-1)

8 – WATABE Akito [JPN] (2-2-4)

4 – LAMPARTER Johannes [AUT] (1-3-0)

4 – GRAABAK Jørgen [NOR] (1-1-2)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (1-1-0)

2 – RYDZEK Johannes [GER] (0-1-1)

2 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-1)

1 – GREIDERER Lukas [AUT] (0-1-0)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-0-1)

1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)

1 – MUHLETHALER Laurent [FRA] (0-0-1)

NAZIONI, PODI E VITTORIE

36 (15-10-11) – NORVEGIA

22 (5-10-7) – AUSTRIA

19 (7-4-8) – GERMANIA [All-Inclusive]

15 (3-6-6) – GIAPPONE

11 (4-4-3) – FINLANDIA

8 (5-2-1) – FRANCIA

5 (2-2-1) – USA

4 (1-1-2) – SVIZZERA

2 (0-2-0) – URSS

2 (0-1-1) – CECHIA

1 (0-0-1) – ITALIA

1 (0-0-1) – ESTONIA

ITALIA, MIGLIORI CINQUE RISULTATI

3° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 23/01/2010

4° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 17/03/2019

5° posto – MOSELE Gian Paolo – INDIVIDUAL NH/15 km del 04/01/1986

6° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 22/12/2013

6° posto – PITTIN Alessandro – NH/10 km del 04/01/2015