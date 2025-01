Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2025. Al femminile è l’unica località con 4 vincitrici diverse!

La terza tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-25 di combinata nordica si terrà a Schonach im Schwarzwald (Germania) nel weekend del 18-19 gennaio. Si parla di una località storica per la disciplina. Non a caso, da queste parti è stata prontamente accolta anche la versione “rosa” del massimo circuito.

Il copione prevede due gare in due format differenti. Sabato assisteremo a una canonica gundersen (salto seguito da 5 km di fondo con distacchi “reali”). Domenica, viceversa, avremo una cosiddetta compact (dunque i distacchi sugli sci stretti saranno determinati sulla base delle posizioni, non delle differenze effettive emerse dal trampolino).

La speranza è che in questo 2025 si possa gareggiare senza grossi scompensi legati allo scarso innevamento. Il cambiamento climatico globale sta difatti mettendo a dura prova gli organizzatori di Schonach che, indipendentemente dal momento dell’inverno in cui sono chiamati in causa, incontrano sempre più difficoltà a imbastire la propria tappa di Coppa del Mondo.

Location: Schonach im Schwarzwald (Germania)

Connotati trampolino: HS100 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 3 volte

Si è già gareggiato nel: 2023 e 2024

Gare ospitate: 6

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 12 marzo 2022

1. Anju NAKAMURA (JPN)

2. Haruka KASAI (JPN)

3. Annika SIEFF (ITA)

GUNDERSEN NH/5 KM, 13 marzo 2022

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Haruka KASAI (JPN)

3. Ema VOLAVSEK (SLO)

GUNDERSEN NH/5 KM, 11 febbraio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Jenny NOWAK (GER)

3. Yuna KASAI (JPN)

GUNDERSEN NH/5 KM, 12 febbraio 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

GUNDERSEN NH/4 KM, 27 gennaio 2024

1. Mari LEINAN LUND (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Nathalie ARMBRUSTER (GER)

GUNDERSEN NH/8 KM, 28 gennaio 2024

1. Ida Marie HAGEN (NOR)

2. Mari LEINAN LUND (NOR)

3. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 6

Piazzamenti nella top-ten: 1

Miglior risultato: 10° posto nella Gara-I del 2022

DEJORI Daniela

Presenze: 4

Piazzamenti nella top-ten: 1

Miglior risultato: 10° posto nella Gara-II del 2024