Combinata nordica: Gerboth al comando dopo il PCR a Seefeld, squalificata Ida Marie Hagen

Si è svolto in mattinata il Provisional Competition Round della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile in quel di Seefeld. Al comando sul trampolino Toni-Seelos-Schanze HS109 troviamo la tedesca Maria Gerboth.

Eccellente, come più volte quest’anno, la prova della teutonica sul salto: 99 metri con i quali ha totalizzato 122,7 punti. Seconda posizione per la norvegese Ingrid Laate con 117,9 punti, poi l’austriaca Lisa Hirner, terza con 95,5 metri e un punteggio complessivo di 115,5.

Da segnalare c’è la squalifica arrivata per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Ida Marie Hagen a causa di irregolarità nella tuta.

Non erano presenti al via atlete italiane, lo staff azzurro ha preferito testarle in Continental Cup.