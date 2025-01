Clàssica Comunitat Valenciana 2025: Marc Hirschi debutta con una vittoria, secondo un ottimo Christian Scaroni

Prima gara, prima vittoria: debutto migliore con la nuova squadra per Marc Hirschi non poteva esserci. L’elvetico inizia il nuovo anno come aveva terminato il precedente: alla prima gara stagionale con la maglia della Tudor Pro Cycling si impone nell’edizione numero 41 della Clàssica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi València.

Nonostante qualche difficoltà a tenere il passo di Christian Scaroni, veramente eccellente, sul finale, lo svizzero è riuscito a riprenderlo proprio in vista della volata battendolo allo sprint. Da sottolineare però l’ottima seconda piazza dell’azzurro della XDS Astana Team, alla stagione della consacrazione.

Nella top-5, più staccati, troviamo anche corridori di gran qualità come il portoghese António Morgado (UAE Team Emirates – XRG), il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) e l’altro svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).

In casa azzurra da segnalare anche la settima posizione dell’ex campione italiano Simone Velasco.