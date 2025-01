Ciclocross, sfuma il sogno Coppa del Mondo per Mattia Agostinacchio, Joumard trionfa negli juniores. Podi per Pezzo Rosola e Viezzi

L’ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo di Ciclocross di Hoogerheide si apre con una delusione per i colori italiani. Mattia Agostinacchio deve rinunciare al titolo juniores al termine di una prova storta, in cui chiude soltanto al diciannovesimo posto lasciando il trofeo al francese Soren Bruyere Joumard, quarto al traguardo.

Per Agostinacchio c’è dunque il secondo posto in graduatoria a 126 punti, sei in meno del transalpino. Arriva comunque una soddisfazione importante per Patrik Pezzo Rosola: il campione nazionale di categoria ottiene il primo podio in Coppa chiudendo al terzo posto, a sette secondi dal tedesco Benedikt Benz e a due dal secondo posto del belga Mats Vanden Eynhde.

Tra le juniores femminili il titolo va a Rafaelle Carrier: la canadese si accontenta del terzo posto sul terreno olandese, alle spalle di Barbora Bukovska oggi vincitrice e all’olandese Mae Cabaca, approfittando anche del quinto posto della sua diretta avversaria Lise Revol. Settima piazza per Giorgia Pellizotti, che chiude ottava nella generale.

Tra gli uomini U23 invece Tibor Del Grosso si conferma il più forte di tutti, vincendo anche avanti al pubblico di casa. Un successo ininfluente, avendo già la certezza della Coppa, con 20” di vantaggio su Aubin Sparfel che vince la volata con il nostro Stefano Viezzi. L’azzurro dimostra comunque un buonissimo stato di forma, per lui il settimo posto assoluto con 79 punti.